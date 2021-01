Nel corso della puntata di Casa Chi che è andata in onda sul web il 26 gennaio, Gabriele Parpiglia ha interpellato un'ex concorrente del Grande Fratello Vip su alcune voci che circolano nel backstage. Sonia Lorenzini, dunque, ha confermato il rumor sulla scarsa partecipazione di Massimiliano Morra alle dirette, ma ha anche svelato che dietro le quinte ci sarebbero stati parecchi scontenti per l'elezione di Dayane al ruolo di prima finalista della quinta edizione.

Massimiliano Morra attaccato dopo il Grande Fratello Vip

A Casa Chi solitamente vengono riportate indiscrezioni molto interessanti sul Grande Fratello Vip o sui suoi protagonisti.

In una recente puntata, ad esempio, il conduttore Parpiglia si è fatto portavoce di un Gossip che circola dietro le quinte del reality di Canale 5.

"Io so per certo che è scoppiato un caso Massimiliano Morra-Gate. Lui non saluta e non parla con nessuno e voi fate altrettanto, è vero?", ha chiesto il giornalista all'ex concorrente Sonia che era in collegamento con la trasmissione che va in onda sul web.

Lorenzini ha confermato tutto dicendo: "Lui non è pervenuto. Non parla mai con nessuno. Arriva in studio, si siede e poi finisce la puntata e non si vede più. Non interagisce né con me né con gli altri ex".

L'influencer ha anche chiesto spiegazioni sul comportamento dell'attore napoletano, ma le è stato detto che faceva così anche nella casa perché evidentemente non gli sta simpatico nessuno dei vipponi.

Reazioni all'approdo di Dayane alla finale del Grande Fratello Vip

Un'altra "chicca" che ha riportato Sonia in collegamento con Gabriele Parpiglia, è quella che riguarda la sua amica Dayane e la scelta del pubblico di eleggerla prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel dirsi molto contenta per il traguardo che ha ottenuto Mello, l'influencer modenese ha fatto sapere: "Di lei posso parlare solo bene, anche se non sono sempre dalla sua parte per certi atteggiamenti".

Assistendo a tutte le puntate del reality da vicino, Lorenzini ha potuto notare la reazione che hanno avuto gli ex concorrenti e gli addetti ai lavori alla notizia che sarebbe stata la brasiliana ad ottenere il pass per l'ultima serata e non Rosalinda, Stefania o Giulia.

"Quando è stato comunicato che era lei la finalista, non erano molto contenti. Diciamo che c'è stato del malcontento generale dietro le quinte", ha raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne a Casa Chi.

L'astio verso Rosalinda anche dopo il Grande Fratello Vip

Tra le tante cose che Sonia ha raccontato l'altro giorno a Gabriele Parpiglia, spiccano le sue dichiarazioni astiose nei confronti di un'ex collega del Grande Fratello Vip.

Quando il giornalista le ha chiesto di commentare l'esclusione quasi immediata di Rosalinda dalla rosa delle aspiranti finaliste del reality, l'influencer ha detto: "Ho goduto come un riccio che è stata la prima eliminata. Ci speravo e mantengo la coerenza, per me non è una persona sincera".

Fino a quando è rimasta nella casa, Lorenzini ha creato un bel po' di problemi tra le "rosmello": il forte legame che la modenese ha instaurato con Dayane, ha mandato in crisi Cannavò, che ha anche nominato la "rivale" nella speranza che potesse non intromettersi più nella sua amicizia con la modella.

Insomma, sono tante le indiscrezioni emerse sul GF Vip 5 in queste ore: dal freddo comportamento di Massimiliano Morra in studio con gli ex compagni d'avventura, alle reazioni poco felici di chi è nel backstage alla notizia che sarebbe stata Mello la prima vippona ad approdare all'ultima puntata di lunedì 1 marzo.