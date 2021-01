La pandemia ha causato non pochi disagi su molti fronti. Il periodo di lockdown tra marzo e aprile, ma anche i periodi di chiusura parziale o totale che viviamo tutt’oggi continuano a produrre numerose difficoltà. In tutto questo marasma, ha influito enormemente anche la chiusura delle palestre e delle piscine.

È in questo scenario che si è potuto assistere alla sempre più frequente partecipazione e realizzazione del fenomeno conosciuto come home fitness. In particolare, influencer e personaggi famosi hanno usato i social a disposizione per condividere i propri allenamenti a casa. Tra questi, in quest’ultimo anno, possiamo annoverare Pamela Reif, la fitness influencer più seguita al momento.

Chi è Pamela Reif

Pamela Reif, con ormai 7 milioni di followers su Instagram e quasi 6 milioni di iscritti al suo canale Youtube, è una ormai fitness influencer molto famosa. L'atletica ragazza di 24 anni, nata a Karlsruhe, in Germania, è iscritta su Instagram dal lontano 2012 e, sebbene inizialmente fosse nata come una pagina personale per condividere hobby e interessi personali sul social, ben presto ha cominciato a postare video del suo interesse principale: i workout, che sono diventati subito virali sul web.

I workout di Pamela, sebbene fossero seguiti da molti già negli anni passati, hanno avuto un’impennata dei followers nel periodo pandemico del 2020. Durante il lockdown di marzo-aprile molti hanno cominciato a eseguire i suoi video a casa, proprio per via della chiusura delle palestre.

Sarà il sorriso contagioso della ragazza o la determinazione con cui svolge i suoi allenamenti, ma è diventata presto un appuntamento fisso con i suoi follower.

I video, della durata media di 10-15 minuti, mostrano la bionda atleta che esegue una serie di esercizi, adatti a tutti, esperti e non, i quali per lo più sono a corpo libero. Per di più, ogni settimana, l’influencer pubblica alcuni programmi con una selezione dei suoi video secondo diversi livelli di difficoltà, oltre a proporre periodicamente un nuovo video, talvolta anche ballato.

La linea nutrizionale di Pamela Reif

Oltre ai video di esercizi, adatti per ogni età, Pamela si occupa anche di consigli per una nutrizione sana ed equilibrata sul suo blog. Inoltre, ha recentemente lanciato la sua linea di snack 100% naturali, Naturally Pam- by Pamela Reif, accompagnato da una pagina ufficiale, Pamgeosnut

Inoltre, nel 2017, Pamela Reif ha pubblicato anche il suo primo libro “Strong & Beautiful”.

In questo primo libro, la bionda influencer racconta in particolare della sua passione per il fitness. Successivamente, nel 2019, ha pubblicato “You Deserve This”, il seguito ideale al suo primo libro, in cui parla anche delle ricette che usa di più nella sua candida cucina.

Collaborazioni di Pamela Reif

C’è da aggiungere però che Pamela non è solo fitness and healty food. L’ascesa della sua carriera è dovuta soprattutto al suo carattere solare, alla capacità di coinvolgimento che trasmette nei suoi video e alla sua attitudine volenterosa e determinata.

Quel che è nato come un semplice hobby è diventato ben presto un business, che le ha permesso anche di collaborare per importanti brand di vestiti, sportivi e non, quali Puma, Nak-d, Calzedonia e la marca di prodotti per capelli GHD.