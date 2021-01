Martedì 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Come anticipato da alcuni spoiler pubblicati sul web, Riccardo Guarnieri ha avuto una discussione con Roberta Di Padua a causa dell'intervento di Ida Platano. Lucrezia Comanducci invece, ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Armando Incarnato. Per quanto riguarda il Trono Classico, Sophie Codegoni ha avuto uno scontro verbale con Giorgio.

Anticipazioni Trono Over

Tra i protagonisti della registrazione di martedì 12 gennaio, ci sono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere e la dama hanno deciso di cominciare una frequentazione, ma il confronto tra Riccardo e l'ex compagna Ida Platano ha creato qualche malumore di troppo.

Roberta sembra non avere apprezzato il botta e risposta del cavaliere con l'ex compagna, così tra i due è nata una discussione. Guarnieri dopo essere tornato alla propria seduta è apparso molto infastidito e nervoso. Di Padua invece, ha fatto entrare in studio un ragazzo sceso per lei ma ha deciso di non intraprendere alcuna conoscenza.

Per quanto riguarda Lucrezia Comanducci, la dama ha scelto di mettere un punto alla frequentazione con Armando Incarnato. Inoltre, ha deciso di accogliere in studio i cinque ragazzi che volevano corteggiarla ma alla fine li ha mandati tutti a casa. Aurora Tropea ha intrapreso una conoscenza con un cavaliere sceso solamente per lei. Giancarlo e Arianna invece, hanno discusso nuovamente ma non hanno interrotto la frequentazione.

Novità Trono Classico

Per quanto riguarda il Trono Classico le anticipazioni parlano di una forte discussione tra Sophie Codegoni e Giorgio. I due in esterna hanno litigato per tutto il tempo e sono finiti per insultarsi. A detta della tronista, l'atteggiamento di alcuni suoi pretendenti è impassabile davanti alle esterne. Inolte, Sophie ha ammesso di non avere provato nulla durante il gioco con Giorgio.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Di fronte a tali affermazioni il diretto interessato ha abbandonato lo studio.

Matteo Ranieri ha avuto un confronto con Codegoni: il giovane si era infastidito per il bacio della tronista a Giorgio. I due hanno avuto un lungo confronto in studio e alla fine si sono chiariti. Tuttavia, il corteggiatore ha scelto di non organizzare alcuna esterna per Sophie poiché il suo unico intento era quello di avere un chiarimento con la tronista.

Al termine Sophie e Matteo con la mascherina si sono scambiati un bacio e la tronista ha riferito di vedere il suo corteggiatore molto preso.

Davide Donadei invece, dopo avere rinviato la scelta ha cominciato ad avere dei dubbi su Beatrice Buonocore. Secondo il tronista, la ragazza potrebbe essere "pilotata da qualcuno". Al contrario con Chiara l'esterna è andata piuttosto bene ed i due si sono anche baciati a telecamere spente.