Martedì 12 gennaio 2021 è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne, dating show ideato e condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. La registrazione è iniziata con Gemma. Maria ha mandato in onda un video del dopo puntata quando la donna si è sfogata nel camerino successivamente alla chiusura del rapporto voluta da Maurizio. Anche in questa registrazione Guerci è rimasto deciso della sua idea: non vuole più frequentare la dama torinese. Poco dopo la conduttrice ha fatto scendere un uomo interessato a conoscere la dama Gemma, pronto a consolarla. Galgani ha deciso di tenerlo per conoscerlo, ma come al solito non sono mancati i commenti di Tina.

Intanto il tronista Davide non ha ancora deciso la ragazza da portare fuori dal programma.

Registrazione 12 gennaio

Durante la registrazione della puntata Davide Donadei ha portato in esterna entrambe le corteggiatrici: Chiara e Beatrice. Beatrice ha deciso di non presentarsi all'esterna con Davide in quanto la volta scorsa era rimasta delusa dopo aver visto l'esterna tra il ragazzo e il corteggiatore. Chiara invece ha trascorso dei bellissimi momenti con Davide: la ragazza lo ha portato nel posto dove i due ragazzi si sono per la prima volta incontrati. La giovane ha predisposto un lettino e i due hanno parlato tra una coccola e l'altra. Successivamente Davide ha chiesto alla redazione di spegnere le telecamere per poter baciare Chiara, esattamente come ha fatto Sophie durante l'esterna con Giorgio.

Dopo aver fatto vedere ciò, Beatrice si è arrabbiata molto e si è scontrata con Davide. Il giovane salentino ha affermato di non poter prendere una decisione se lei si rifiuta di presentarsi in esterna. Successivamente la ragazza ha ribadito il fatto che una relazione si costruisce in due e che Davide lo ha soltanto fatto con Chiara. Anche Rabbi è rimasta delusa in quanto Davide, nonostante i bei momenti trascorsi insieme, non ha ancora in mente la ragazza preferita.

L'esterna tra Sophie e Giorgio

Successivamente si è parlato di Sophie e dello sfogo di Matteo per il bacio tra la tronista e Giorgio a telecamere spente. Poco dopo hanno fatto vedere la loro esterna: il ragazzo ha preferito chiarire dei concetti per lui importanti con Sophie. Per quanto concerne l'esterna con Giorgio, i due hanno litigato per l'intera durata dell'uscita, arrivando perfino ad insultarsi reciprocamente.

Il motivo della lite? Giorgio non ha risposto alla chat aperta ma non è stato considerato nemmeno attivo durante le puntate. Secondo Sophie il ragazzo farebbe il palo, non dimostrando alcun interesse quando lei si dedica esclusivamente a Matteo.