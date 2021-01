Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti di un faccia a faccia al vetriolo negli studi di Uomini e donne. L'ex dama del dating show di Canale 5 come un fiume in piena ha sbottato contro il suo ex compagno. A detta della parrucchiera bresciana, il cavaliere l'avrebbe sempre fatta sentire sbagliata in ogni situazione.

Lo sfogo dell'ex dama

A grande sorpresa Ida Platano è tornata negli studi di Uomini e Donne per avere un confronto con l'ex fidanzato. La coppia aveva deciso di riprovarci, ma durante il primo lockdown in Italia le cose non sono andate come speravano. L'ex dama ha accusato Riccardo Guarnieri di essere una persona narcisista.

Inoltre, Ida si è detta convinta che il campagno non aveva realmente intenzione di mettere su famiglia con lei.

Ma non è tutto, Platano ha riferito a Maria De Filippi che Guarnieri abbia chiesto il confronto davanti ai riflettori per fare il suo show. Come un fiume in piena, Ida ha chiosato: "Mi ha fatto sempre sentire sbagliata". Dal racconto della donna è emerso che Riccardo la rimproverava per ogni cosa: il modo di vestire, il suo negozio o la sua casa. Poi, l'ex dama del dating show ha rivelato che durante il periodo di convivenza i due non hanno mai avuto rapporti intimi: "Come faccio a stare con una persona che dice di amarmi e non sta con me".

Ida Platano ha raccontato alla conduttrice Mediaset di essersi tolta anche il vizio di fumare per piacere l Guarnieri: "Quando mi avvicinavo puzzavo".

La parrucchiera bresciana ha più volte ribadito di avere toccato il fondo, dopo la rottura con il cavaliere. Oggi, però, l'ex dama è convinta di avere raggiunto nuove consapevolezze. Prima di passare la parola a Riccardo, Ida ha dichiarato di avere sempre trattato il compagno come un principe. Infine, ha tagliato corto: "Tu non volevi niente da me".

La replica di Riccardo Guarnieri

In risposta alle accuse di Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha sottolineato che la restutizione dell'anello è stato un gesto squallido. Il cavaliere ha anche negato di non avere mai avuto rapporti con la compagna, durante il periodo di lockdown. A detta di Guarnieri, l'ex compagna sarebbe una persona furba. Infine, Riccardo ha chiosato: "Ho capito che lontano da te sto benissimo".

In seguito al botta e risposta acceso tra i due ex protagonisti del dating show, Maria De Filippi ha cercato di spiegare al cavaliere il punto di vista di Ida Platano. Secondo la conduttrice, Riccardo tiene troppo al giudizio del pubblico. A causa di questo suo comportamento, a volte si allontana dalle persone che ama. Inoltre, De Filippi ha invitato Guarnieri a non rinfacciare più quello che era accaduto due anni fa tra il figlio di Platano e suo nipote.

Prima di concludere la discussione tra Riccardo e Ida, Maria De Filippi ha chiesto l'aiuto di GIanni Sperti. Una volta compreso che i due ex non avrebbero mai trovato un punto d'incontro, ha messo fine alla discussione.