Dal 1° febbraio parte una nuova settimana in compagnia di Un posto al sole, la storica fiction di Rai 3 in onda da lunedì a venerdì alle 20:45. Nelle nuove puntate di UPAS, Giulia scoprirà che ad aggredire Silvia è stato effettivamente il fratello di Thea, la giovane extracomunitaria che la moglie di Renato sta aiutando. Niko, tuttavia, imporrà il silenzio alla madre su tale argomento, affinché il suo lavoro non sia ostacolato. Angela, intanto, si chiederà il perché Nunzio sia tornato a Napoli senza prima avvertire. Periodo difficile per Silvia e Michele. I due torneranno a fare i conti con il loro recente passato e l'ora della verità sembra vicina.

Ricordiamo come alcuni mesi fa i genitori di Rossella avevano avuto problemi con l'auto durante un viaggio, per essere subito dopo avvicinati da due loschi figuri. I balordi avevano prima tramortito il giornalista, per poi trascinare sua moglie lontano da lui con intenti apparentemente perversi, Silvia si era salvata per pura casualità.

Un posto al sole: l'aggressore di Silvia è il fratello di Thea

Nella puntata del 1° febbraio di Un posto al sole, Giulia intuirà che l'aggressore di Silvia è il fratello di Thea. L'uomo, in effetti, era già stato riconosciuto dalla moglie di Michele in commissariato. Niko cercherà di convincere la madre a non rivelare nulla, per non mettere in difficoltà il suo lavoro di avvocato. Per quanto riguarda la figlia di Renato e Giulia, Angela, questa si chiederà il perché dell'improvviso ritorno di Nunzio a Napoli.

Nuove tensioni tra Silvia e Michele

Nella puntata del 2 Febbraio di Un posto al sole, Silvia e Michele verranno a sapere che Niko ha accettato di difendere Emil. Questo creerà nuove tensioni tra i coniugi Saviani. Intanto, Patrizio e Michele cercheranno di mettersi d'accordo su chi potrà godersi la permanenza nel seminterrato, ma qualcuno rovinerà i loro piani.

Ancora non si comprende con esattezza chi sarà costui. Nella puntata del 3 febbraio, Silvia riceverà una non meglio specificata proposta, che rischia di creare nuovi problemi con Michele. Roberto, intanto, nutrirà sospetti sull'eccessiva intraprendenza lavorativa di Lara. Anche qualcun altro rimarrà indispettito dal comportamento della donna, ma al momento non è dato sapere chi.

Intanto, Bice convincerà Salvatore a vederci chiaro dopo l'ennesimo invito a casa di Bruno, venuto meno a causa di imprevisti dell'ultimo minuto.

Roberto cercherà di trovare un punto di incontro con gli operai

Nuove difficoltà per Roberto ai Cantieri Flegrei-Palladini. Nella puntata del 4 febbraio di UPAS, l'imprenditore dovrà cercare di contenere le nuove tensioni che si stanno creando tra gli operai. Lara e Serena inizieranno a conoscersi meglio. Sasà invece deciderà finalmente di indagare su cosa gli nasconda realmente il suo compagno. Nella puntata del 5 febbraio, Franco cercherà di indagare su Nunzio, allarmato dallo strano comportamento del ragazzo. Lara progetterà vendetta nei confronti di Luciana. Patrizio dovrà cercare di andare d'accordo con un non meglio identificato nuovo vicino.