Passati il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, prosegue la pausa della soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle Signore 8.

Lo sceneggiato, ambientato negli anni Sessanta in un grande magazzino di Milano, dopo la puntata dello scorso 22 dicembre, in questa settimana non viene trasmessa e riprenderà la propria regolare messa in onda da martedì 2 gennaio.

Il Paradiso delle signore continua la propria pausa

Il Paradiso delle Signore 8 sta osservando un breve periodo di riposo in occasione delle festività natalizie e fino a Capodanno. In particolare lo sceneggiato non va in onda nella settimana da lunedì 25 dicembre fino a lunedì 1 gennaio compreso, pertanto l'ultima puntata del 2023 è stata quella mandata in onda venerdì 22 dicembre.

Questa stop temporaneo permetterà agli appassionati di godersi le festività senza la preoccupazione di dover successivamente recuperare eventuali episodi della soap "persi per strada".

La programmazione di questi giorni e il ritorno

Nei giorni festivi le puntate del Paradiso delle signore sono state sostituite nel palinsesto pomeridiano di Rai 1 da film come Belle e Sebastien - L'avventura continua, Un gioioso Natale e Un Natale all'improvviso andati in onda il 25 dicembre.

Mentre nella giornata di Santo Stefano Rai 1 ha proposto Belle e Sebastien - Amici per sempre, Il Natale che ho dimenticato e Un bebé per Natale.

Da questo mercoledì 27 dicembre in poi, invece, guadagnerà circa un'ora la messa in onda della trasmissione La volta buona di Caterina Balivo che terminerà così alle 16:50 per dare poi la linea a La vita in diretta.

La breve pausa natalizia si concluderà presto, infatti lo sceneggiato riprenderà la sua consueta programmazione a partire da martedì 2 gennaio 2024. Gli appassionati della serie potranno tornare a seguire le vicende del grande magazzino milanese alle 16 di pomeriggio su Rai 1, con nuovi sviluppi della trama. Il ritorno della serie dopo le festività sarà caratterizzato dall'episodio stagionale numero 75.

Dove sono rimasti i personaggi: la partenza di Matilde

La programmazione del Paradiso delle signore si è interrotta lo scorso 22 dicembre. La trama si è infatti congelata su un momento in cui Vittorio ha scoperto che Matilde ha lasciato l'Italia sotto consiglio di Marta per recarsi in Giappone. Tale rivelazione ha scatenato una tempesta di domande e dubbi nella mente di Conti.

Intanto la figlia di Guarnieri ha avuto paura di parlare con suo padre Umberto di una relazione che ha avuto negli Stati Uniti, ma zia Adelaide l'ha spinta a superare le esitazioni.

Intanto Matteo ha fatto un regalo speciale per Maria che però si è trovata in difficoltà, mentre Salvatore ha scoperto che Elvira ha passato il Natale con la famiglia di Tullio e non è rimasto affatto felice.