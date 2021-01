Nelle interviste sostiene di essersi ormai abituato allo status di papà single, ma Stefano De Martino potrebbe non aver raccontato tutta la verità in merito. Secondo alle foto che ha pubblicato una rivista di Gossip il 15 gennaio, il presentatore Rai starebbe ancora frequentando Mariacarla Boscono, la top model alla quale era stato accostato prima di Natale. La donna è stata paparazzata all'ingresso dell'abitazione milanese dell'ex di Belen: per salire, però, la 41enne non ha suonato il campanello ma ha usato le chiavi.

Ultimi rumor su Stefano De Martino

Poco prima dell'esordio su Rai 2 della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino ha rilasciato delle interviste nelle quali ha detto di essere ancora single.

Il numero di un settimanale di gossip, però, sembra smentire l'ex ballerino con delle foto esclusive che documentano un incontro che c'è stato a Milano tra lui e una sua ex fiamma.

I paparazzi, infatti, hanno beccato Mariacarla Boscono vicino al portone della casa dove si è trasferito il napoletano dopo la separazione da Belen: la modella, anziché suonare il campanello per farsi aprire, ha usato delle chiavi. Poco dopo, è arrivato anche il conduttore con delle buste tra le mani ed è salito nell'appartamento.

Secondo a quello che raccontano i giornalisti, i due sarebbero rimasti tutta la notte insieme: al mattino, poi, la top model è andata via a bordo di un’auto a noleggio, mentre il 31enne è uscito di casa per portare a passeggio il cagnolino Choco (queste azioni sono avvenute in momenti diversi della giornata).

Il flirt mai confermato tra Stefano De Martino e la ex Ghali

La prima volta che le riviste di gossip hanno parlato di una frequentazione in corso tra Stefano e Mariacarla, era lo scorso novembre: i due vennero paparazzati sempre fuori dall'abitazione milanese dove lui si è trasferito dopo l'addio a Belen. I giornalisti, inoltre, al tempo parlarono di un weekend romantico che i due avrebbero trascorso in montagna lontano da occhi indiscreti.

Dopo qualche giorno di chiacchiere, però, di questa presunta coppia non si è saputo più nulla: anzi, la Boscono è stata fotografata a Roma in compagnia di un suo storico ex compagno. Anche per questo motivo, gli addetti ai lavori hanno pensato che la liason mai confermata tra la modella e De Martino fosse già finita.

Un paio di mesi di distanza dall'ultima volta, i possibili piccioncini sono stati avvistati di nuovo insieme e sempre nei pressi della casa del napoletano, nella quale avrebbe trascorso tutta la notte per poi separarsi in momenti diversi della giornata.

Belen sarebbe incinta: Stefano De Martino tra lavoro e forse un nuovo amore

La paparazzata di De Martino con Mariacarla Boscono (che ha le chiavi per accedere alla casa di Stefano) è arrivata proprio nei giorni in cui le riviste e i siti di gossip hanno riportato un'importante indiscrezione sulla sua ex moglie.

Stando a quello che si vocifera, Belen Rodriguez sarebbe in attesa del suo secondo figlio: l'argentina avrebbe deciso di mettere su famiglia con Antonino Spinalbese a meno di sei mesi dall'inizio del loro amore, e sarebbe già al terzo mese di gravidanza.

Del conduttore 31enne, invece, ultimamente si è parlato soprattutto per il ritorno su Rai 2 di Stasera tutto è possibile. Lo scorso 12 gennaio, infatti, il napoletano ha presentato la prima puntata della nuova edizione dello show comico che ha il compito di intrattenere e far divertire il pubblico a casa: l'esordio ha fatto registrare ottimi ascolti (2,5 milioni di spettatori) e lo share più alto che il programma abbia mai ottenuto da quando va in onda.