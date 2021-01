Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene mandata in onda ogni giorno dalle 13:40 in poi. In base alle trame degli episodi che saranno trasmessi da domenica 17 a sabato 23 gennaio, Thomas proporrà a Hope di trascorrere una notte con lui e in cambio le darà la custodia di Douglas. Inoltre Liam rivelerà a Steffy che potrebbe essere geloso se lei dovesse incontrare un altro uomo, mentre Shauna continuerà a provocare Ridge e apparirà sempre più chiara la volontà di conquistare l'uomo.

Liam e Steffy ripensano ai tempi passati

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno trasmesse dal 17 al 23 gennaio, Ridge cercherà di ignorare il fatto che Shauna è ospite di Eric e Quinn nella loro dependance e che di conseguenza vivranno nella stessa abitazione, a pochi metri l'uno dall'altra.

La tensione sarà destinata a salire quando Brooke si accorgerà quanto starà accadendo. Intanto Liam e Steffy trascorreranno la notte di Halloween con le loro bambine e insieme ricorderanno i tempi passati.

Hope in tutto questo sarà sempre più convinta di portare a termine il suo piano, che consisterà nell'avere l'affidamento di Douglas. Nel frattempo Thomas incontrerà Hope e le chiederà un'ultima notte di passione con lui e in cambio le darà la custodia del bambino. La giovane Logan ragionerà su questa proposta provocatoria, per nulla intenzionata a bocciarla a priori. La ragazza sarà consapevole che questo potrebbe essere forse l'unico modo per dare una famiglia stabile al bambino.

Bill propone a Liam di tornare a lavorare alla Spencer Publications

Secondo le anticipazioni televisive fino al 23 gennaio, Shauna proseguirà nelle sue provocazioni verso Ridge, con il suo unico scopo di avvicinarsi a Forrester, soprattutto dopo la separazione di quest'ultimo da Brooke. Liam invece rivelerà a Steffy di essere ancora particolarmente legato a lei e che soffrirebbe e sarebbe geloso se la vedesse accanto ad un altro uomo.

Intanto Hope comunicherà a Brooke che Thomas è intenzionato ad affidarle Douglas, ma che in cambio le ha chiesto di passare una notte con lui. La donna dirà alla madre che è decisa ad assecondare le volontà del giovane Forrester. Nel frattempo Bill chiederà a Liam di tornare nuovamente a lavorare per la Spencer Publications, in quanto ha bisogno di una persona dal grande talento come lui.

Steffy vuole che Thomas si tenga Douglas

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 17 a sabato 23 gennaio, Brooke sarà impaurita al pensiero che la figlia finisca per accettare i desideri di Thomas e che così ceda ai suoi ricatti, pur di avere l'affidamento di Douglas. Invece Steffy presserà il fratello affinché non ceda a Hope il piccolo e proverà a convincerlo a tenersi il bambino. Infine Liam esporrà le proprie preoccupazioni in merito al fatto che la custodia congiunta di Douglas, possa portare Hope a doversi incontrare quotidianamente con Thomas. Il giovane Spencer vorrà solo che il ragazzo sparisca dalle loro vite, considerando tutto il male che gli ha creato.