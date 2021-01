Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Tempesta d'amore. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio, rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena legati in primis al personaggio di Christoph, il quale non riuscirà a trovare delle prove in Thailandia e così chiederà aiuto a Linda. Intanto Dirk deciderà di mettere la parola fine alla "commedia" che sta portando avanti in merito alla sua impossibilità di camminare e di dover restare sulla sedia a rotelle.

Anticipazioni Tempesta d'amore al 6 febbraio: Linda e Dirk in azione contro Karl

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda fino al 6 febbraio 2021 su Rete 4, raccontano che Christoph non riuscirà a trovare quello che desidera in Thailandia e così dovrà rivolgersi a Linda, alla quale chiederà di procuragli un campione del DNA di Karl.

A quel punto la donna si metterà subito all'opera e con l'aiuto di Dirk riuscirà ad entrare di nascosto all'interno della camera di Karl, riuscendo ad impossessarsi di una ciocca di capelli dell'uomo.

Intanto, dopo la fine del suo fidanzamento con Bela, Lucy spererà con tutta sé stessa di poter mantenere dei buoni rapporto con colui che ormai è il suo ex. Peccato, però, che Moser non sarà affatto della stessa ide: comunicherà, infatti, la sua decisione di abbandonare al più presto l'agenzia.

Alfons annoiato dalla pensione

E poi ancora le anticipazioni dei nuovi episodi di Tempesta d'amore in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio in tv, rivelano che Franzi si ritroverà a lottare per il grande successo della Spatzl e chiederà a Robert di organizzare un'intera settimana dedicata al sidro all'interno del Furstenhof.

In un primo momento Robert non si mostrerà particolarmente entusiasta di questa idea, ma alla fine finirà per accettarla.

Occhi puntati anche su Alfons che comincerà ad essere annoiato dalla pensione anticipata e così si dedicherà ancora ai suoi esperimenti culinari che finiranno per far preoccupare molto Hildegard.

Intanto Dirk si deciderà del fatto che è giunto il momento di mettere la parola fine alla recita che sta portando avanti da un bel po' di tempo.

Spoiler Tempesta d'amore al 6 febbraio: Dirk 'ritorna' a camminare

Le trame di Tempesta d'amore rivelano che l'uomo farà così credere a Linda di essere riuscito a recuperare sensibilità alle gambe e in questo modo di poter tornare a camminare. Linda, ignara di tutto l'inganno, non potrà fare altro che commuoversi.

Alfons, invece, deciderà di realizzare uno dei sogni di sua moglie: vedere Rio De Janeiro.

Tuttavia, quando l'uomo acquisterà i biglietti, Hildegard scoprirà da Michelle che il posto che intende visitare è abbastanza pericolo.

Intanto Vanessa, osserverà in maniera gelosa Robert mentre flirta con una donna: trattasi di Cornelia, la candidata al ruolo di governate all'interno del Furstenhof.