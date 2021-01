Brutte notizie per i fan di Una vita. TVE ha comunicato che la soap ambientata ad Acacias 38 chiuderà i battenti dopo quasi sei anni. Stando alle indiscrezioni, sarebbero già state girate le ultime scene. A causa della differenza temporale tra la messa in onda spagnola e quella italiana, i fan del Bel Paese potranno seguire ancora per circa un anno e mezzo le vicende ambientate ad Acacias.

Una vita chiude: cancellata la serie in Spagna

Dalla Spagna giunge una notizia che lascia spiazzati. TVE infatti ha reso noto che il set di Acacias 38, titolo originale della soap, chiuderà i battenti. Dopo più di 5 anni e quasi 1500 episodi, la soap spagnola ideata da Aurora Guerra dirà addio al pubblico che, in questi anni, ha sempre seguito con interesse le vicende di Fabiana, Servante e compagnia.

Una vita finisce dopo quasi 6 anni

Una vita, in Spagna, ha raccolto una media di circa un milione di telespettatori a puntata. Un discreto successo per la serie ambientata tra fine Ottocento e inizio Novecento, motivo per il quale la scelta di chiuderla ha colto di sorpresa i fan. In onda da aprile 2015 su La 1, Una vita ha continuato a mietere successi in questi anni, sia sulla rete televisiva spagnola che in altri paesi. La serie ambientata ad Acacias 38 è infatti stata esportata oltre che in Italia, anche nei paesi dell'America Latina, dove è nata una comunità di affezionati telespettatori, denominati 'acacieros'. In Italia, le vicende ambientate nel ricco quartiere di Acacias hanno sfiorato in più occasioni i tre milioni di telespettatori, per uno share del 18%.

Ora, dopo la notizia della chiusura, Canale 5 dovrà correre ai ripari e trovare un nuovo prodotto in grado di sostituire Una vita.

In Italia Una vita andrà in onda ancora per oltre un anno

A seguito della chiusura del set di Una vita, tutte le storyline volgeranno al termine. Stando alle indiscrezioni, pare che gli attori abbiano già girato le scene finali.

Gli ultimi episodi vedranno il coinvolgimento di molti nuovi personaggi che in Italia i fan non conoscono ancora. In Spagna infatti, qualche settimana fa, i telespettatori hanno assistito a un salto temporale di cinque anni, che avrà permesso di inserire nella trama molti volti nuovi. L'ennesimo salto temporale sarà avvenuto a seguito dell'attentato anarchico che avrà portato alla morte di Antonito, Carmen e Marcelina.

L'addio a questi storici personaggi aveva colto di sorpresa i telespettatori, niente in confronto al comunicato di TVE, che ha deciso di chiudere per sempre Acacias 38.

In attesa di ulteriori notizie in merito alla fine di Una vita si ricorda che la soap tv iberica continuerà ad andare in onda in Italia tutti i pomeriggi a esclusione del sabato, su Canale 5 a partire dalle 14:10.