Le nuove puntate della soap opera Tempesta d'amore saranno ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni confermano che la perfida Ariane Kalenberg non smetterà di ostacolare Christoph Saalfeld. La dark lady, infatti, preparerà un nuovo piano per mandare in rovina quel poco che è rimasto al suo nemico. La donna cercherà in tutti i modi di convincere Leonard che Christoph sia responsabile della morte di suo padre Friedrich. Per tale ragione farà falsificare la foto dove sarà ritratto Schulz (un tuttofare di Christoph) accanto alla sua auto, prima dell'inizio del rally in cui Friedrich avrebbe perso la vita.

A quel punto Leonard affronterà in un duro scontro Christoph e chiederà alla polizia scozzese di aprire le indagini sulla morte di suo padre.

Gli Stahl erano i vecchi proprietari del Fürstenhof

Da qualche anno i proprietari del Fürstenhof sono gli Saalfeld, ma divisi in due gruppi: quello guidato da Christoph e l'altro con a capo Werner, ma non è sempre stato cosi. Tempo addietro la proprietà dell'hotel di lusso era condivisa con gli Stahl, una potente famiglia d'imprenditori con a capo Friedrich, uomo d'affari ed ex pilota di rally, che aveva rilevato parte delle azioni del Fürstenhof per fargli evitare la bancarotta, ma soprattutto per conquistare il cuore di Charlotte.

I piani di Friedrich ebbero successo: infatti riuscì a sposare la donna, facendo tornare a risplendere il Fürstenhof e proprio per quanto riguarda quest'ultimo nominò come direttore amministrativo il figlio Leonard.

Con il passare degli anni la situazione cambiò: l'uomo iniziò a tradire la sua amata causando la fine del loro matrimonio e rovinando il rapporto con i figli. Friedrich, successivamente, sposò la sorella della ex moglie, Beatrice Hofer, ma anche tra loro non durò molto a lungo. Proprio quando la moglie era in procinto di partorire, Friedrich ebbe un incidente durante un rally e successivamente venne confermato il ritrovamento dei suoi resti.

Dopo il tragico avvenimento gli eredi vendettero le azioni della struttura a Christoph, ignari che fosse stato proprio lui a far dichiarare deceduto Friedrich corrompendo il medico legale della polizia scozzese.

Ariane falsifica la foto che ritrae il padre prima di morire

Durante le recenti puntate della soap opera Leonard è tornato al Fürstenhof in compagnia della moglie Pauline.

L'uomo si è trovato al centro delle continue lotte tra Christoph, Ariane e Werner. La donna, sempre più convinta di volersi liberare di Christoph, cercherà di portare Stahl dalla sua parte. Approfitterà della tragica scomparsa di Friedrich per raggiungere il suo obiettivo e dopo aver provato invano a convincere Leonard che Christoph potrebbe essere responsabile di tutto quello che è accaduto al padre, la donna farà falsificare una foto che sembrerà ritrarre Schulz (un tuttofare di Cristoph) accanto all'auto di Friedrich prima dell'inizio del rally in cui l'uomo avrebbe poco dopo avuto l'incidente fatale. Leonard sconvolto da tutto ciò affronterà subito Christoph e quest'ultimo cercherà in tutti i modi di difendersi dalle accuse del giovane, ma le scuse non basteranno, infatti Leonard chiederà alla polizia scozzese di riaprire le indagini sulla morte di suo padre.

Intanto Ariane non starà con le braccia conserte e preparerà la sua prossima mossa.