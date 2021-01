Per Maria De Filippi è giunto il momento di tornare in tv. Il 9 gennaio la conduttrice tornerà in prima serata con C'è posta per te, il fortunatissimo people show dei sentimenti che ogni anno appassiona milioni e milioni di telespettatori. Un ritorno molto atteso dal pubblico che, sicuramente non deluderà le aspettative, dato che anche quest'anno saranno tantissimi gli ospiti che prenderanno parte alla trasmissione. Tra questi, nel corso della stagione, vi sarà anche l'attore turco Can Yaman, la star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno.

C'è posta per te 2021: il debutto fissato per il 9 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni su C'è posta per te 2021 rivelano che il ciclo di nuovi appuntamenti in programma su Canale 5 partirà il prossimo sabato 9 gennaio con la messa in onda della prima puntata di questa stagione. Come da tradizione, al centro di saranno del storie di persone comuni che hanno scelto di chiedere aiuto a Maria De Filippi e al suo team per recuperare un rapporto familiare andato in frantumi oppure l'affetto di un fidanzato.

Anche questa volta, però, ci saranno degli ospiti famosi che si metteranno in gioco per fare delle sorprese speciali ad alcune persone che li considerano dei veri e propri beniamini.

Tra gli ospiti anche Can Yaman e Sabrina Ferilli

Tra le guest star della stagione di C'è posta per te 2021 ci sarà l'attore del momento: parliamo di Can Yaman che quest'anno ha consolidato ancora di più il suo successo in Italia grazie al ruolo di Can Divit nella soap opera DayDreamer attualmente ancora in onda su Canale 5.

Un ritorno per Can nello studio del people show di Maria De Filippi, dato che già lo scorso anno era stato uno degli ospiti super-graditi dello show. La presenza di Can Yaman tra gli ospiti di C'è posta per te dovrebbe essere prevista in una delle prime puntate di questa edizione.

Ma Can non sarà l'unica guest star di C'è posta per te 2021. Le anticipazioni sulle puntate che sono state già registrate nelle scorse settimane rivelano che in studio parteciperanno anche Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Paolo Bonolis.

Tre veri e propri mattatori del piccolo schermo, presenti nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

La sfida del sabato sera tra C'è posta per te e Affari Tuoi

Anche quest'anno, quindi, la De Filippi ha tutte le carte in tavola per conquistare dei grandi ascolti con il suo C'è posta per te. A darle "filo da torcere", però, ci penserà il suo amico fraterno Carlo Conti che su Rai 1 sta proponendo una nuova versione del game show Affari Tuoi, in onda proprio al sabato sera dalle 20:40 alle 22:50 circa.

E al debutto, Carlo Conti ha registrato un'ottima media di spettatori, riuscendo a totalizzare un ascolto di ben 5 milioni di spettatori con quasi il 20% di share.