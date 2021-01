Beatrice Buonocore è stata intervistata nei giorni scorsi dal settimanale Uomini e donne Magazine e ha parlato della sua esperienza all'interno del dating show di Maria De Filippi, iniziata 5 mesi fa con la conoscenza di Davide Donadei, venticinquenne pugliese salito sul Trono classico del programma lo scorso settembre. A tal proposito la corteggiatrice torinese ha dichiarato: "Grazie al programma e all'aiuto di Maria sono cresciuta e ho preso più consapevolezza". La scelta di Davide Donadei, sembra ormai essere molto vicina e riguardo a ciò Beatrice Buonocore ha espresso i suoi dubbi e timori: "Ho paura di aver creduto da sola in questo percorso (...) Faccio fatica a immaginarmi senza Davide".

Beatrice Buonocore: 'Io e Davide siamo compatibili'

Beatrice Buonocore, durante l'intervista, ha parlato della sua conoscenza con Davide Donadei avvenuta nel programma di Uomini e Donne e ha dichiarato di avere molta paura che gli ultimi giorni nel dating show, siano gli ultimi momenti vissuti insieme al tronista pugliese. A tal riguardo, la diciannovenne ha confessato di aver messo tutte le basi per costruire una vera relazione insieme a Davide al di fuori dello studio di Canale 5: "Abbiamo due caratteri diversi, ma siamo compatibili" ha aggiunto. Beatrice Buonocore ha raccontato quali sono stati i momenti più difficili durante il suo percorso nel dating show e ha confessato di aver vissuto in maniera complicata la sua esperienza, poiché al di fuori dello studio non avrebbe mai diviso un ragazzo con un'altra persona, come invece è stata costretta a fare nelle circostanze del programma televisivo.

Parlando bensì di un ricordo positivo, la corteggiatrice ha ricordato l'esterna più bella vissuta insieme a Davide e ha confessato che uno dei momenti più belli risale a quando Donadei l'ha portata nel suo residence e le ha mostrato la foto di sua madre e di suo fratello. A tal proposito, Beatrice ha dichiarato: "Si è raccontato, mi ha parlato della sua storia, per me è stato molto importante".

Beatrice: 'Nella mia città mi sento vuota'

Sempre durante l'intervista al Magazine, Beatrice Buonocore ha confermato i suoi sentimenti nei confronti di Davide Donadei. La corteggiatrice torinese, infatti, durante una delle esterne aveva confessato al tronista di essersi innamorata di lui e nonostante alcuni problemi avuti con Davide nell'ultimo periodo, il suo sentimento non sembrerebbe affatto cambiato: "Essere innamorata per me vuol dire non farmi mai bastare quella persona (...) Vuol dire addormentarmi e vederlo al mio fianco" e ha aggiunto: "Sono innamorata ma non sono stupida".

Inoltre, la Buonocore ha confessato che nel caso Davide la scegliesse, lei sarebbe disposta anche a trasferirsi in Puglia e ha confessato: "Nella mia città mi sento vuota".

Buonocore: 'Non penso di essere la scelta di Davide'

Parlando della scelta, ormai vicina, di Davide conteso con la corteggiatrice romana Chiara Rabbi, Beatrice ha dichiarato: "Non penso di essere la scelta, ho imparato a non avere aspettative, sono sempre rimasta delusa". Buonocore ha speso delle belle parole per Davide, affermando secondo il suo punto di vista, che Donadei sia un ragazzo dal cuore grande e con dei valori forti: "Mi piace che sia sincero e spontaneo" ha aggiunto. Alla fine dell'intervista Beatrice ha parlato della sua rivale Chiara Rabbi, con la quale in realtà non c'è mai stata una vera competizione e ha confessato che tra loro c'è sempre stato molto rispetto e che non ha mai pensato di dare colpa alla corteggiatrice per il modo in cui approccia con Davide, vista la posizione: "Penso sia una ragazza genuina", ha rivelato.

In conclusione, Beatrice Buonocore ha raccontato i suoi pensieri in merito al giorno della scelta, affermando di non dormirci la notte da quasi un mese e ha confessato: "Sono agitata all'idea (...) Sto aspettando solo lui".