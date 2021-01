Gemma Galgani si prepara per il ritorno in studio a Uomini e donne. La messa in onda delle nuove puntate del programma è prevista a partire dal 7 gennaio, come sempre alle 14:45 circa su Canale 5. Ci sarà spazio per le tormentate vicende sentimentali della dama torinese che nel frattempo, nel pomeriggio del 3 gennaio, ha commentato sul suo profilo Instagram l'oroscopo del suo segno riguardante il 2021. Ai nati sotto il segno del Capricorno l'astrologo Paolo Fox ha chiesto ancora un po' di pazienza in vista dei prossimi mesi e la reazione di Gemma non si è fatta attendere.

La dama di U&D, Gemma Galgani commenta l'oroscopo del 2021

Nel dettaglio, durante il consueto appuntamento d'inizio anno con l'oroscopo, Paolo Fox ha dichiarato che per i nati del Capricorno (segno zodiacale di Gemma Galgani), essendo molto testardi, questo è l'anno buono per poter mettere da parte qualcosa in vista del futuro.

L'astrologo ha poi aggiunto che luglio 2021 sarà un mese di recupero per i nati sotto il segno del Capricorno e di fronte a queste parole la reazione della dama torinese di Uomini e donne non si è fatta attendere.

Gemma, che in quel momento stava seguendo le previsioni dell'oroscopo fatte in diretta televisiva a Domenica In, ha prontamente realizzato una storia su Instagram con tanto di didascalia: "Devo aspettare luglio?'.

La reazione di Gemma all'oroscopo di Paolo Fox

Insomma, sembrerebbe proprio che Gemma Galgani sia piuttosto impaziente di riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale e non solo, dopo il lungo periodo di stop che come tutti gli Italiani ha vissuto a causa della pandemia.

Eppure, dal punto di vista sentimentale, il 2020 si è concluso in maniera decisamente positiva per Gemma, dato che proprio nello studio di Uomini e donne ha incontrato il nuovo cavaliere Maurizio.

I due hanno approfondito la conoscenza, al punto da rivelare di essere stati anche in intimità insieme.

Il ritorno di Gemma e Maurizio a U&D: ci sarebbe già aria di crisi

Insomma, tutto faceva ben sperare in vista di un 2021 decisamente roseo per Gemma Galgani sotto il profilo sentimentale, ma a quanto pare ci sarebbe già la prima "battuta d'arresto".

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Lo scorso 29 dicembre, infatti, c'è stata la nuova registrazione di Uomini e donne, che sarà trasmessa dal 7 gennaio in tv, durante la quale Gemma ha confessato che con Maurizio non andrebbe proprio nel migliore dei modi.

La dama torinese, infatti, si è lamentata del fatto che non abbia trascorso il periodo delle feste di Natale con Maurizio e addirittura che il cavaliere, il 26 dicembre, pare abbia staccato il cellulare risultando sempre irreperibile.

A quel punto Tina Cipollari è arrivata a ipotizzare che Maurizio possa avere addirittura un'amante segreta, ma lui ha smentito tutto.