Le anticipazioni di Uomini e donne annunciano che un'altra coppia lascerà il programma. Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, William e Manuela abbandoneranno la trasmissione dopo aver iniziato a frequentarsi. Nel frattempo, proseguiranno le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che riceverà una segnalazione su Fabio Cannone, il quale avrebbe una fidanzata in Spagna.

William e Manuela lasciano Uomini e Donne insieme

Ci sarà un lieto evento nel trono over: un'altra coppia lascerà il dating show. William e Manuela preferiranno vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Il cavaliere, dopo una breve frequentazione con Manuela, lascerà lo studio con lei. Nelle puntate andate in onda su Canale 5, non sono ancora stati mostrati confronti in studio in cui la coppia ha raccontato l'inizio della loro frequentazione. In ogni caso, la relazione tra i due protagonisti di Uomini e Donne è iniziata da poche settimane. In base a quanto andato in onda nel mese di novembre, William ha interrotto una conoscenza con Ilaria e Margherita, senza mai menzionare Manuela.

Gemma riceve una segnalazione su Fabio

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende sentimentali di Gemma, ma questa volta non ci saranno notizie piacevoli per la dama torinese. Riceverà una segnalazione su Fabio: sembrerebbe che sia fidanzato con una signora spagnola.

Cannone rivelerà di aver avuto una compagna in Spagna, ma che la loro relazione è terminata da quattro mesi. L'episodio genererà una frattura nel rapporto tra Gemma e Fabio, che si ignoreranno in studio, senza parlarsi né concedendosi un ballo. Tina Cipollari esprimerà la sua opinione sulla vicenda, ritenendo plausibile che Gemma non creda più a Fabio solo per avere una scusa per una cosa di cui è certa: a Gemma non è mai piaciuto Fabio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello e Giada hanno lasciato la trasmissione insieme

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Marcello e Giada hanno lasciato la trasmissione insieme. La coppia si è conosciuta nel dating show di Maria De Filippi e, in poche settimane, ha preferito vivere la propria relazione lontano dalle telecamere.

Anche Vincenzo e Ilaria hanno abbandonato il programma dopo poche settimane di frequentazione. Intanto, in studio, è continuata la conoscenza tra Fabio Cannone e Gemma Galgani, mentre per il tronista Alessio la situazione si è complicata a causa di alcune segnalazioni ricevute sul suo conto. Il ristoratore è stato visto più volte in compagnia di una ragazza e le sue corteggiatrici hanno chiesto chiarimenti.