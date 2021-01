Le dame e cavalieri di Uomini e donne hanno voluto condividere con i propri follower sui loro profili Instagram, i loro sogni e desideri per il 2021. Gemma Galgani si è recata in Chiesa e si è augurata di poter avere in regalo nel nuovo anno una gioia, mentre Valentina Autiero ha detto basta a ciò che non sa di vero. Michele Dentice ha invece dato il suo addio al programma e Giorgio Manetti, ormai lontano dal dating show da tempo, ha invitato i suoi fan a rispettare il mondo che li circonda. Veronica Ursida si è augurata un nuovo anno ricco di cose belle, mentre Simone Bolognesi spera di ritrovare la normalità nelle piccole cose.

Gemma Galgani e Valentina Autiero: i sogni per il 2021

Gemma Galgani ha intrapreso da qualche settimana una frequentazione con Maurizio Guerci e, nelle ultime puntate mandate in onda prima della pausa natalizia, la coppia ha dichiarato di aver vissuto momenti di intimità. Per l'inizio dell'anno nuovo, la dama torinese si è recata in Chiesa e ha scritto una dedica in cui si è fatta un augurio: ''Sperando che arrivi una gioia''. Valentina Autiero, che ha lasciato da poco tempo la trasmissione dopo una breve frequentazione con Germano, ha pubblicato un suo scatto sul suo profilo Instagram, in cui ha scritto: ''Addio 2020 e addio a tutto ciò che non sa di vero e concreto''.

Michele Dentice e Giorgio Manetti ormai lontani da Uomini e Donne

Michele Dentice ha iniziato il 2021 dando l'addio a Uomini e Donne e l'ha comunicato sul suo profilo Instagram, spiegando che è stata una sua decisione: ''Io sono cambiato e ho capito grazie anche al programma una marea di errori che ho commesso in passato nella mia vita''.

Per il nuovo anno, il personal trainer ha voluto augurare ai fan di provare un senso di quiete per tutto. Giorgio Manetti, che ormai non fa più parte del dating show di Maria De Filippi da qualche anno, ha pubblicato un suo scatto con una didascalia in cui ha chiesto ai fan di rispettare il mondo che ci circonda, in modo da vivere meglio.

Veronica Ursida felice in famiglia, Simone Bolognesi alla ricerca delle piccole cose

Veronica Ursida ha trascorso le festività accanto ai suoi cari e, in particolar modo, suo figlio. L'ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto insieme alla sua cagnolina Minù e ha scritto una didascalia su Instagram con una speranza per il nuovo anno: ''Che le cose belle abbiano inizio''.

Simone Bolognesi ha invece postato un selfie con alle spalle una decorazione natalizia, in cui ha voluto augurare che nel 2021 tutte le persone possano ritrovare nuovamente le piccole cose: ''Esattamente come le avevamo conosciute, semplici e banali... eccezionalmente normali''.