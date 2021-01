Altra intervista di Giorgio Manetti sugli attuali protagonisti di U&D: tramite le pagine del settimanale Nuovo, infatti, il toscano ha precisato che c'è un'enorme differenza tra lui e Maurizio Guerci, ultima fiamma di Gemma Galgani. A proposito della "regina" del Trono Over, l'ex cavaliere ha detto che non capisce come mai gli sia dato ancora così tanto spazio nelle puntate: secondo il "gabbiano", la gente a casa sarebbe stufa di vedere la torinese in tv dopo oltre undici anni.

La precisazione di Giorgio sul bel Maurizio di U&D

I giornalisti sembrano apprezzare parecchio i commenti di Giorgio Manetti su quello che accade negli studi di U&D da quando lui l'ha abbandonato.

Quasi ogni settimana, infatti, viene pubblicata una nuova intervista nella quale il "gabbiano" punzecchia o la ex Gemma o la sua ultima fiamma televisiva.

Ad esempio, in questi giorni il toscano ha voluto chiarire il suo pensiero sul cavaliere che Galgani sta frequentando da qualche mese, ovvero sul 50enne Maurizio.

Al suo interlocutore che gli ha chiesto se è d'accordo con chi sostiene che ci sarebbero delle similitudini tra lui e Guerci, l'ex protagonista del Trono Over ha fatto sapere: "Ma no, siamo due persone completamente diverse".

Giorgio, inoltre, non ha voluto neppure dare qualche consiglio al signore per il quale Gemma ha perso la testa ultimamente: "Credo ci sia poco da dire a lui come anche agli altri protagonisti del programma".

L'amicizia con la bionda opinionista di U&D

Anche se ha preferito non sbilanciarsi troppo sulla frequentazione in corso tra Gemma e Maurizio, Manetti ha lasciato intendere il suo pensiero a riguardo quando si è detto solidale con Tina Cipollari.

Al giornalista che gli ha chiesto se considera fondate le rimostranze dell'opinionista sulla nuova coppia di U&D, Giorgio ha fatto sapere: "Sono sempre d'accordo con lei, qualsiasi cosa dica".

L'ex cavaliere, dunque, sposa pienamente il pensiero della bionda vamp sull'ultima relazione di Galgani, ovvero che il 50enne Guerci starebbe prendendo in giro la dama soltanto per visibilità.

Una novità che il "gabbiano" non ha commentato (perché non è ancora andata in onda su Canale 5), è la rottura tra Gemma e Maurizio: in una recente registrazione, infatti, il mantovano ha chiuso con la 70enne perché non ricambia completamente il suo forte sentimento.

Gemma, GF Vip e Isola: i commenti dell'ex cavaliere di U&D

Tra le altre cose che Giorgio ha dichiarato in questi giorni, spiccano alcune frecciatine sull'eccessiva esposizione mediatica che avrebbe Gemma a U&D.

L'ex cavaliere si è esposto per contestare il troppo spazio che viene dato alla torinese in puntata, e l'ha fatto con queste parole: "Il pubblico è stanco di lei dopo undici anni".

Quelli sull'ex fidanzata, non sono gli unici commenti interessanti che ha fatto Manetti. Interpellato sull'eventualità di tornare in televisione in un altro programma di Canale 5, il toscano ha detto: "Il Grande Fratello Vip non lo farei, non è un'esperienza che mi interessa".

C'è un altro reality Mediaset, però, che il "gabbiano" potrebbe accettare se gli venisse proposto: "L'isola dei famosi sarebbe una bella sfida con me stesso.

Lì Raz Degan è stato fenomenale ed ha vinto perché il pubblico l'ha apprezzato".

Insomma, non è da escludere che il bel Giorgio figuri nella lista dei naufraghi della prossima edizione del format sulla sopravvivenza, quello che si prepara a tornare in tv a marzo dopo quasi due anni d'assenza e con la condizione inedita di Ilary Blasi.