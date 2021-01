Genoveva Salmeron (Clara Garrido) una delle protagoniste della soap opera Una vita darà del filo da torcere ancora per parecchie settimane alla rivale in amore Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Nelle puntate in onda su Canale 5 prossimamente, la perfida borghese disposta a tutto per avere al proprio fianco Felipe Alvarez Hermoso (Marc Paejo) cambierà la sua strategia.

In particolare Genoveva finirà a letto con Santiago Becerra (Aleix Melé) con l’obiettivo che lo stesso possa darle una mano a sbarazzarsi della brasiliana.

Una vita, spoiler: Santiago fa credere a Marcia di aver perso la memoria

Nei nuovi episodi italiani dello sceneggiato, la tresca clandestina intrapresa da Marcia e Felipe avrà breve durata.

La brasiliana dopo essere stata assalita dai sensi di colpa deciderà di allontanarsi dall’avvocato, per dare un’altra possibilità al suo matrimonio con Santiago. Mentre Alvarez Hermoso cadrà in preda allo sconforto totale, la fanciulla di colore vivrà dei momenti di intimità con il proprio marito, ma quando lo vedrà senza abiti comincerà ad avere un forte sospetto. Marcia farà fatica a nascondere le sue perplessità non appena si accorgerà che l’uomo che ha sposato non ha sulla schiena la solita cicatrice. A questo punto Santiago rassicurerà immediatamente la consorte, dicendole che la sua ferita è sparita grazie ad una guaritrice conosciuta durante gli anni trascorsi in prigione a causa del malvagio Cesar Andrade.

Sampaio nonostante ciò continuerà a non fidarsi del tutto del brasiliano, poiché lo considerava morto prima che mettesse piede all’improvviso ad Acacias 38.

Per avere delle certezze Marcia farà numerose domande al consorte, e grazie a questo escamotage riuscirà a capire che ha dei ricordi confusi sul loro passato. Non appena la sua amata lo metterà alle strette infatti, Santiago le farà credere di aver perso la memoria per colpa delle torture subite in carcere.

Sampaio rimane ad Acacias 38, Genoveva vive dei momenti di passione con Becerra

La menzogna di Santiago verrà subito a galla, quando i telespettatori scopriranno che l'uomo è stato ingaggiato da Genoveva per separare in modo definitivo Felipe e Marcia. Per il momento però non scoprirà l’inganno di colui con cui condividerà lo stesso tetto. In seguito Becerra senza confrontarsi con Salmeron affitterà una stanza nella pensione di Servante e Fabiana, e annuncerà a tutti gli abitanti del quartiere che lui e sua moglie non torneranno in Brasile.

Genoveva già furiosa con Santiago, perderà le staffe nell’istante in cui interromperà una sua passeggiata con Felipe.

La nuova darklady quando il brasiliano la minaccerà dicendole che lascerà la cittadina spagnola senza Marcia si vedrà costretta a concedersi al suo alleato. Inoltre Salmeron assicurerà a Becerra che potrà trascorrere altri momenti passionali con lei soltanto se eseguirà le sue richieste: la vedova di Alfredo Bryce e il brasiliano quindi stringeranno un vero e proprio accordo. La speranza di Genoveva ovviamente sarà quella di riuscire a liberarsi una volta per tutte della scomoda Marcia, per poter tornare tra le braccia di Felipe: gli spoiler però rivelano che la situazione prenderà una piega che non sarà a favore di Salmeron.