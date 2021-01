Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, ambientata in un immaginario hotel di lusso situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 17 al 23 gennaio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo di Karl Kalenberg in hotel, sulle indagini svolte da Christoph per intuire i punti deboli di Ariane, sull'infatuazione di Vanessa per Robert e sulle condizioni di salute di Nero.

Ariane e Karl discutono

Le anticipazioni di Tempesta d'Amore segnalano che arriverà al Furstenhof l'ex marito di Ariane, Karl Kalenberg, che rimarrà così affascinato dalla bellezza dell'hotel da volerlo acquisire per trasformarlo in una moderna clinica di bellezza. Il suo entusiasmo però si affievolirà immediatamente quando si renderà conto che la sua ex moglie è totalmente contraria all'idea. La divergenza di opinioni porterà gli ex coniugi ad avere una violenta discussione in cui verrà portato alla luce il terribile segreto che stanno custodendo da tempo.

Dopo aver saputo dell'arrivo di Karl Kalenberg, Christoph cercherà un modo per sfruttare a suo favore la presenza dell'ex marito di Ariane al Furstenhof. Per questo motivo, il Saalfed s'impegnerà a seguire ed osservare ogni passo del nuovo arrivato nella speranza di scoprire qualche punto debole della sua rivale.

Più tardi, infatti, Christoph avrà modo di vedere il passaporto di Karl in cui è presente un visto della Tailandia che attesta che l'uomo ha visitato quel paese recentemente. In questo modo, il Saalfeld intuirà che Ariane e Karl potrebbero essere coinvolti nel boicottaggio dei suoi hotel che ha causato il crollo del suo impero finanziario. Nel frattempo, Tim aiuterà Franzi ad avere un importante contratto lavorativo che potrebbe far fare un grosso salto di qualità alla Spatzl.

Paul rivede la ragazza del lago

Dopo aver saputo del fidanzamento di Lucy, Paul si congratulerà con Bela per la felice notizia. Più tardi, il giovane Lindbergh avrà modo di rivedere la bella sconosciuta del lago che gli rivelerà di chiamarsi Michelle e di essere ritornata in paese dopo aver vissuto a Monaco di Baviera per due anni. Linda non riuscirà ad accettare la fine della sua storia d'amore con André e pregherà quest'ultimo di ripensarci.

Lo chef però non tornerà sui suoi passi a causa della scarsa fiducia che Linda ha nei suoi confronti. Nero inizierà a soffrire di coliche che lo porteranno a rifiutare cibo e acqua. A quel punto, Tim manderà a chiamare il veterinario che gli consiglierà di sopprimere l'animale. Prima di farlo, il giovane deciderà di rivolgersi a un guaritore che però non riuscirà a convincere il cavallo a riprendersi. Sarà proprio a quel punto che Franzi andrà in soccorso di Nero, accudendolo strenuamente per convincere il cavallo a cibarsi e a lottare per la sua vita.

Vanessa ruba un abito di Eva

Dopo aver saputo che Robert non ha raccontato ad Alfons del suo furto nell'hotel, Vanessa inizierà a vedere il Saalfed sotto un'altra luce. Più tardi, la giovane si offrirà di aiutare Robert a spostare in cantina gli scatoloni con gli oggetti di Eva.

Sarà proprio in quell'occasione che Vanessa prenderà un abito di Eva e lo indosserà, sorprendendo Robert. Andrè rivelerà a Michael che Karl gli ha consigliato di sottoporsi a un intervento estetico per ringiovanire il suo aspetto. Il medico si arrabbierà e deciderà di andare a parlare personalmente con Karl, finendo per farsi convincere anche a lui a sottoporsi a un intervento di chirurgia estetico. L'ex fidanzato di Michelle minaccerà di denunciarla se non gli sarà restituito l'anello che gli aveva regalato e che la giovane ha gettato nel lago. Disperata per le richieste insistenti del suo ex, la giovane chiederà aiuto a Paul che accetterà immediatamente di aiutarla a recuperare il monile. Lucy e Bela finiranno nei guai dopo aver ordinato per sbaglio 200.000 volantini al posto di 200.

Michelle riuscirà a convincere André ad assumerla come cameriera dell'hotel.