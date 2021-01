Durante la registrazione di Uomini e donne del 19 gennaio si è festeggiato il compleanno di Gemma Galgani: in studio è arrivata una torta per la dama torinese e i due cavalieri di nome Maurizio le hanno regalato dei fiori. Per quanto riguarda il trono over, Roberta e Riccardo hanno deciso di chiudere la loro frequentazione. Davide ha ricevuto una dichiarazione attraverso un messaggio registrato da Beatrice, mentre Matteo si è dichiarato a Sophie durante un'esterna al mare.

Anticipazioni Uomini e Donne, trono over: Gemma riceve dei fiori per il compleanno

Gemma ha festeggiato il suo compleanno in studio e ha ricevuto dei fiori da parte di Guerci e dall'altro cavaliere di nome Maurizio.

Tina Cipollari ha invece regalato alla dama torinese una torta con tre mummie sopra. Galgani ha raccontato di aver ricevuto segnalazioni sul cavaliere mantovano che ha frequentato per qualche settimana, in cui sarebbe stata riportata la notizia che il cinquantenne avrebbe un'altra donna. Gemma ha affermato che non appena potrà, porterà le prove di quanto ha dichiarato.

Roberta e Riccardo chiudono la frequentazione, Tina e Gianni attaccano Guarnieri

Nonostante avessero deciso di dare una nuova occasione al loro rapporto interrotto qualche anno fa, Roberta e Riccardo hanno deciso di chiudere la loro storia. La coppia ha avuto problemi in seguito al confronto che recentemente Guarnieri ha avuto con Ida e, dal momento che hanno avuto discussioni e hanno litigato troppo, hanno dichiarato nella registrazione del 19 gennaio di chiudere la loro storia.

Tina e Gianni hanno attaccato Riccardo, accusandolo di comportarsi come faceva con Platano, facendo il permaloso e dando la colpa alle donne che frequenta.

Uomini e Donne, trono classico: Matteo si dichiara a Sophie

Sophie è andata in esterna al mare con Matteo e il corteggiatore si è dichiarato. Ranieri ha fatto trovare un bigliettino in macchina, in cui ha scritto alla tronista che se fino a questo momento aveva fatto uscite con lei, quasi da amico, ora sarebbe stato il momento di cambiare registro, dimostrandole veramente il suo interesse.

Matteo ha detto a Codegoni che ci tiene tanto a lei e che gli manca quando non c'è. La coppia si è baciata a telecamere spente, ma la tronista, durante la registrazione ha dichiarato apertamente a Ranieri di pensare anche a Giorgio. Per quanto riguarda il trono di Davide, il tronista pugliese ha trascorso un'intera giornata con Beatrice e la sua corteggiatrice si è dichiarata, facendogli sentire con le cuffie un messaggio in cui gli ha detto che avrebbe mille motivi per dirgli di no il giorno della scelta, ma non succederà perché ci tiene tanto a lui.