Non si arresta l'ascesa di Can Yaman in Italia: dopo aver conquistato migliaia di cuori con la sua interpretazione in DayDreamer - Le ali del sogno, l'attore sta esplorando nuove strade professionali nel Bel Paese. Stando a quello che riporto dai siti di informazione, il turco sarebbe uno degli ospiti di punta della prossima edizione del Festival di Sanremo: l'attore dovrebbe prendere parte ad una sola delle cinque serate in onda dal 2 al 6 marzo.

Rumor su Sanremo: arriva Can Yaman

Sono tanti i progetti ai quali lavorerà Can Yaman in Italia da qui ai prossimi mesi: dopo aver girato degli spot pubblicitari con la regia di Ferzan Ozpetek, il "divo" del momento ha firmato un importante contratto per una nuova serie tv.

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sarà Sandokan in una fiction che vanta anche Luca Argentero nel cast. Nell'attesa che inizino le riprese (il periodo indicato è la prossima estate), l'attore è sulla bocca di tutti per ragioni sentimentali. Notizia di una settimana fa circa, infatti, è che il turco stia frequentando da qualche tempo Diletta Leotta, la conduttrice sportiva con la quale è stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi in un albergo di Roma.

In queste ore, però, si sta parlando di Can per una nuova possibile sfida professionale che lo attende: Yaman potrebbe partecipare all'edizione del Festival di Sanremo in partenza a marzo, ovviamente in qualità di ospite di una delle cinque serate.

Sanremo, Sandokan e Leotta: i 'progetti' di Can Yaman

Rumor che ancora devono trovare conferma, dunque, sostengono che Can Yaman sarà uno degli ospiti della prossima edizione di Sanremo che vedrà alla conduzione Amadeus. Non si sa ancora se l'attore si presterà a co-condurre una delle cinque serate o se il suo intervento si limiterà a qualche minuto, ma sembra sempre più concreta l'ipotesi che il protagonista di varie fiction di successo calcherà il palco dell'Ariston tra un mese e mezzo circa.

I giornalisti fanno sapere che sarebbe stato il manager Andrea Di Carlo (compagno di Arisa) a chiudere la trattativa tra il suo nuovo assistito e la squadra che sta perfezionando il cast del Festival, tra ospiti d'onore ed escamotage che possano permettere la presenza del pubblico in teatro nel rispetto delle norme anti-Covid.

Dediche social tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla partecipazione di Can a Sanremo, i siti di Gossip si stanno occupando quotidianamente dell'ultima frequentazione dell'attore. Yaman, infatti, è stato pizzicato in compagnia di Diletta Leotta a Roma: le riviste sostengono che i due avrebbero trascorso cinque giorni insieme nella capitale, salvo poi separarsi nel weekend per impegni di lavoro. Al momento, dunque, i neo piccioncini sono lontani (lui è in Turchia, lei a Milano), ma questo non impedisce loro di scambiarsi dediche romantiche sui social network.

Sono tante, infatti, le canzoni d'amore che il turco e la siciliana stanno pubblicando su Instagram in questi giorni, la maggior parte delle quali sono state interpretate dai fan come riferimenti neppure troppo velati all'altro.

"Mi sono innamorato di te", è uno degli ultimi brani italiani che Can Yaman ha condiviso sul suo profilo, l'unico sul quale sembra essere ancora attivo dopo aver sospeso quello Twitter come protesta alle critiche che stava ricevendo dalle sue più gelose sostenitrici. Pare, inoltre, che molto presto l'attore si trasferirà in Italia per iniziare a prepararsi fisicamente alla serie che lo vedrà vestire i panni di Sandokan, per la gioia delle fan e di Diletta.