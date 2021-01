Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne e lunedì 4 gennaio 2021, i protagonisti del trono over e del trono giovani sono ritornati in studio per il primo appuntamento del nuovo anno. I colpi d scena, come da tradizione, non si sono fatti attendere e le anticipazioni diffuse in rete rivelano che c'è stata grande attenzione soprattutto per le vicende di Gemma Galgani, alle prese con la sua frequentazione con il cavaliere Maurizio che non ha dato i risultati sperati per la dama.

Uomini e donne, anticipazioni nuova registrazione del 4 gennaio

Nel dettaglio, nel corso della registrazione di Uomini e donne del 4 gennaio, è emerso che lo scorso 26 dicembre Gemma e Maurizio si stavano sentendo al telefono quando ad un certo punto il cavaliere ha attaccato il telefono in faccia alla dama, senza darle troppe spiegazioni.

In quel preciso momento era suonato il citofono di casa del cavaliere ma lui non diede spiegazioni su chi lo stesse cercando e perché. Soltanto in un secondo momento, Gemma è venuta a scoprire tutta la verità.

In studio, infatti, la dama torinese confessa di aver saputo che a cercarlo in quella giornata di Santo Stefano era stata una donna.

Maurizio si è visto con un'altra donna durante le feste natalizie

Immediata la reazione di Maurizio che ha subito provato a difendersi dalle possibili accuse, sostenendo che quella donna fosse un'amica che si era rivolta a lui perché stava affrontando un periodo brutto dal punto di vista familiare e aveva bisogno del suo sostegno.

Peccato, però, che questa versione dei fatti raccontata da Maurizio non sia stata ritenuta attendibile e nessuno gli ha creduto.

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 4 gennaio 2021, poi, ci si è soffermati anche sul fatto che Maurizio abbia deciso di non trascorrere con Gemma la serata di Capodanno.

A quanto pare, la sera prima del 31 dicembre, il cavaliere aveva intenzione di chiudere la sua relazione con la dama mentre Galgani era disposta addirittura a raggiungerlo a casa, facendosi tutto il viaggio in macchina.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Maurizio chiude con Gemma nella registrazione di U&D del 4 gennaio

Insomma Gemma era disposta a chiarire con il cavaliere e a provare così a ricucire il loro rapporto e a iniziare insieme il nuovo anno. Peccato, però, che lui abbia fatto un passo indietro e nel corso della registrazione per la dama torinese è arrivata l'ennesima doccia gelata.

Maurizio, infatti, ha scelto di chiudere definitivamente la sua relazione con Gemma e quindi di voltare pagina a poche settimane dall'inizio del loro percorso.

L'ennesima doccia gelata per Galgani che si ritrova di nuovo single.