La registrazione di Uomini e Donne del 26 gennaio rivela novità sul trono over. La storia fra Giancarlo e Aurora è arrivata a un punto di rottura: Tropea ha diffidato Cellucci e non è potuta essere presente in studio. Gemma Galgani, invece, è divisa fra tre cavalieri, fra cui il suo ex Maurizio Guerci. Sabina e Claudio hanno rivelato di essere andati avanti nella loro conoscenza e di essere stati insieme intimamente ma, al momento, il single è attratto soltanto fisicamente dalla dama.

Anticipazioni Uomini e Donne: Aurora diffida Giancarlo

In una delle precedenti registrazioni di Uomini e Donne, Giancarlo aveva fatto intendere di essere in possesso di video di Aurora.

In quell'occasione, Gianni Sperti aveva voluto verificare il cellulare di Cellucci per scovare qualcosa che provasse le sue dichiarazioni, ma l'opinionista non aveva trovato nulla di interessante. Giancarlo ha chiesto scusa alla dama e a sua madre per le insinuazioni fatte la settimana precedente e, a causa di quanto successo durante la registrazione del 20 gennaio, le anticipazioni presenti sul web rivelano che Aurora ha diffidato Giancarlo e, per tale motivo, l'imprenditrice romana non era presente in studio.

Gemma Galgani divisa fra tre cavalieri

Tina Cipollari, per l'entrata di Gemma in studio, ha scelto la canzone 'Perdere l'amore'. Galgani ha raccontato che, al momento, sta sentendo tre cavalieri, fra cui Guerci e, curiosamente, tutti e tre si chiamano Maurizio.

La dama torinese ha spiegato che uno dei tre 'omonimi' le sta scrivendo poesie, anche se ha rivelato che con lui non c'è molta chimica, mentre ha iniziato a sentirsi con Maurizio, il nuovo cavaliere del parterre e ha avuto contatti anche con il suo ex, Guerci. Galgani ha dichiarato che, secondo lei, il cavaliere mantovano avrebbe chiuso la loro frequentazione per via di una persona che potrebbe aver suggerito all'uomo di evitare una relazione con lei per via della troppa differenza di età.

Sabina e Claudio sono stati in intimità

Sabina e Claudio hanno raccontato come è proseguita la loro conoscenza, rivelando di essere stati in intimità ma, mentre la dama romana si è lasciata trasportare dai sentimenti verso l'uomo, il cavaliere ha affermato che per lui non è scattato nient'altro, oltre l'attrazione fisica. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato Sabina, non riuscendo a capire come possa restare ancora seduta di fronte a una persona che le ha detto di non provare nulla.

Nonostante le parole degli opinionisti, Ricci ha detto di voler continuare comunque a frequentare Claudio. Non resta che attendere un po' di tempo per capire se la storia fra Sabina e Claudio proseguirà.