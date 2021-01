La registrazione di Uomini e donne del 4 gennaio ci fornisce informazioni sulla frequentazione di Gemma e Maurizio. Le anticipazioni presenti sul web rivelano che Guerci ha deciso di chiudere con Galgani, mentre le cose procedono bene fra Roberta e Riccardo che continuano a vedersi e sentirsi. Per il trono classico, Davide è ancora indeciso fra Chiara e Beatrice e ha portato in esterna entrambe le corteggiatrici.

Gemma e Maurizio distanti durante le festività

La registrazione è iniziata con le vicende sentimentali di Gemma e la dama ha raccontato di aver sentito poco Maurizio durante le festività.

In aggiunta a questo, Galgani ha raccontato di non aver trascorso il Capodanno con il cavaliere. L'ex compagna di Giorgio Manetti ha spiegato che il 26 dicembre, mentre era al telefono con Guerci, il single lombardo le avrebbe chiuso il telefono in faccia, per rispondere al citofono. La dama torinese ha spiegato che, in un secondo momento, ha saputo che era stata una donna a presentarsi a casa del cinquantenne mantovano.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maurizio chiude con Gemma

Maurizio ha spiegato di aver ricevuto la visita di una sua amica che stava affrontando un periodo difficile in famiglia e si era rivolta a lui per trovare un sostegno. In studio nessuno ha creduto alle parole del cavaliere perché se la vicenda fosse andata come raccontava, non ci sarebbe stato nessun motivo per attaccare il telefono in faccia a Gemma.

In merito al non aver trascorso insieme il Capodanno, la coppia avrebbe avuto dei problemi. La sera del 30 dicembre, infatti, Maurizio voleva chiudere con la dama torinese e Gemma aveva proposto di andare da lui in macchina per un chiarimento, ma Guerci aveva rifiutato la proposta, il cinquantenne lombardo ha deciso di interrompere la frequentazione con Galgani e ha ricevuto insulti in studio da parte di alcune persone presenti.

Roberta e Riccardo proseguono la frequentazione

Per quanto riguarda Roberta e Riccardo, la coppia ha dichiarato che le cose fra di loro stanno andando bene e, durante le festività si sono sentiti e visti una volta la settimana, pertanto continuano la loro frequentazione. Davide invece, è ancora indeciso su chi potrebbe essere la sua scelta e continua il suo percorso con Chiara e Beatrice.

Il tronista ha affermato che voleva scegliere dieci giorni fa, ma dopo essere uscito con entrambe le sue corteggiatrici, ha cambiato idea. Maria De Filippi gli ha chiesto di rivelare chi sarebbe stata la sua scelta in quel caso, ma Rabbi e Buonocore l'hanno bloccato, dicendo che preferivano non saperlo. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per capire se ci sarà possibilità di un ritorno di fiamma fra Maurizio e Gemma.