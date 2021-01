Martedì 26 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. La prima parte delle riprese è stata dedicata solo di trono classico e Davide ha annunciato la data della sua scelta. Essa verrà registrata il 27 gennaio. Prima del grande evento, il ragazzo ha voluto trascorrere una giornata intera anche con Chiara e i due sono stati benissimo.

Beatrice, naturalmente, è rimasta molto male, al punto da scoppiare a piangere. Sophie, invece, è uscita con Matteo ed hanno trascorso momenti molto piacevoli, dove è scappato anche un bacio. Anche con Giorgio la situazione si è distesa in quanto i due hanno chiarito.

Davide annuncia di essere pronto per la sua scelta

La registrazione del 26 gennaio di Uomini e Donne è cominciata con Maria De Filippi che ha fatto entrare i due tronisti. Davide ha annunciato a tutti che all'indomani avrebbe fatto la sua scelta. La notizia, naturalmente, ha generato molto sgomento tra le sue corteggiatrici. Subito dopo è stata mandata in onda l'esterna con Chiara. Anche con lei il tronista ha voluto trascorrere un'intera giornata insieme. Lei lo è andato a prendere con l'auto e lo ha portato nel suo paese dove hanno pranzato insieme. Successivamente i due si sono recati in casetta e lei gli ha fatto un regalo, ovvero, un album con tutte le loro foto. Questo gesto, però, è stato interpretato da Tina e Gianni come un cattivo presagio.

Spoiler registrazione 26 gennaio: Sophie esce con Matteo

Nell'ultima parte dell'esterna lei gli ha dedicato uno striscione con su scritto: "Permettimi di amarti". Il tronista è rimasto molto felice di questo gesto e le ha confessato che, finalmente, ce l'ha fatta ad arrivargli dentro. Una volta tornati in studio, Beatrice è scoppiata in lacrime. La scelta è, ormai, vicinissima, pertanto, la tensione per le due ragazze è salita alle stelle.

Per quanto riguarda Sophie, invece, la ragazza ha fatto dei complimenti a Matteo per come era vestito. I due, poi, hanno parlato della precedente registrazione e lei si è scusata per averlo lasciato in studio per rincorrere Giorgio.

Il chiarimento tra Giorgio e la tronista

Codegoni, però, ha voluto chiarire anche con Giorgio. Dopo la precedente puntata è andata in camerino da lui per parlargli.

La ragazza ha spiegato al suo corteggiatore di aver baciato anche Matteo e lui le ha chiesto come sia stato. Lei ha risposto: "Bello, ma ho pensato anche a te". In studio, Matteo è rimasto praticamente impassibile dinanzi queste dichiarazioni. Il corteggiatore si è semplicemente limitato a dire che la scorsa volta la tronista ha sminuito il bacio con Giorgio e questa volta lo ha fatto con il suo. Sophie, dal canto suo, non ha potuto fare a meno di rivelare che i due baci sono stati diversi tra loro.