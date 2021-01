Mercoledì 20 gennaio 2021 è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e donne. Stando a quanto emerso, però, pare che in studio ci fossero solo i membri del trono over e non i tronisti. La registrazione è partita come sempre da Gemma, la quale ha continuato a discutere con Maurizio.

Successivamente si è passati a parlare di una delle coppie più discusse del momento, ovvero, Aurora e Giancarlo. Quest'ultimo ha rivelato di essere in possesso di filmati privati appartenenti a Tropea. Lei non è riuscita a sopportare il peso della tensione, sta di fatto che è uscita dallo studio piangendo.

Registrazione 20 gennaio: lite tra Gemma e Maurizio

Durante la registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 20 gennaio, Gemma è entrata in studio molto agguerrita contro Maurizio. La donna ha continuato ad accusare l'uomo di averla presa in giro e di avere una persona fuori dallo studio del talk show. Lui, naturalmente, ha provato a difendersi, ma la discussione è andata avanti per circa un'ora senza giungere ad una soluzione. Il dibattito, infatti, si è concluso senza che venisse a galla il nome della presunta compagna del cavaliere. Successivamente, l'attenzione si è spostata su Aurora. La donna ha deciso di mandare via il signore che era venuto per corteggiarla, ma ha accettato di conoscere un nuovo cavaliere che è arrivato in studio per lei.

Maria svela che Veronica Ursida vuole tornare a Uomini e Donne

In seguito, invece, si è aperto un lungo dibattito tra Aurora e Giancarlo. Quest'ultimo ha accusato Tropea di insultarlo sui social e non solo. L'uomo ha anche dichiarato di credere che la sua amica Veronica Ursida, ex volto del parterre di Uomini e Donne, insulti sua figlia attraverso un profilo fake.

Una volta spuntato il nome della donna in questione, Maria De Filippi ha fatto una confessione. La conduttrice, infatti, ha dichiarato che Veronica ha chiesto più volte di poter tornare in trasmissione. Considerando, però, che questo non è accaduto, pare che la produzione non voglia che Ursida ritorni negli studi Elios.

I presunti filmati di Aurora Tropea

Ad ogni modo, la discussione è proseguita e Giancarlo ha dichiarato di essere in possesso di video e foto spinti che riguardano Aurora. Lei lo ha esortato a mostrare a tutti i contenuti di cui parla. Lui, allora, ha deciso di assecondare la richiesta e ha consegnato il suo cellulare a Gianni. Da quanto emerso, però, pare che ci fosse solo un'immagine di Tropea con una canottiera intima molto provocante, ma nulla di più. Giancarlo, allora, si è difeso dicendo che c'erano anche altre foto, che tuttavia ha cancellato. In studio, in molti hanno cominciato ad accusare la donna, mentre solo la conduttrice l'ha difesa. Aurora non è riuscita a sopportare la situazione, pertanto, ha deciso di abbandonare lo studio tra le lacrime.