Nel primo pomeriggio di oggi 27 gennaio 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La puntata è stata dedicata interamente alla scelta di Davide Donadei che finalmente, dopo un lungo periodo di attesa, ha abbandonato il programma in compagnia della sua nuova fidanzata. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che il ragazzo ha scelto Chiara Rabbi, ventiquattrenne nata in provincia di Roma.

Davide Donadei dice a Beatrice che non è lei la scelta

La registrazione è iniziata con la proiezione dei video del percorso di Davide con ognuna delle corteggiatrici.

Poco dopo è entrata in studio Beatrice e poi Chiara. Successivamente, prima di uscire dallo studio, entrambe le ragazze hanno ringraziato tutti e anche tra di loro si sono scambiati dei complimenti circa il sostegno che si sono date reciprocamente durante questo periodo. Ad entrare in studio per prima è stata Beatrice Buonocore già con le lacrime agli occhi. Davide ha iniziato il suo discorso ripercorrendo le loro tappe principali. Ad un certo punto ha dichiarato che la sua scelta, con molto dispiacere, non poteva essere lei. Davide e Beatrice, prima di separarsi, si sono abbracciati. Successivamente il tronista ha pianto e ha dichiarato di essere dispiaciuto per la reazione della ragazza. Poi è intervenuto Gianluca De Matteis, che era presente in studio.

L'ex tronista ha dichiarato di comprendere le lacrime di Davide perché oltre a fare una scelta stava per dire addio ad una ragazza con la quale ha vissuto dei momenti indimenticabili. Anche Gianni, dopo Roberta, si è complimentato con Davide per aver fatto emozionare, fin dalla sua prima esterna, i presenti il studio.

Davide e Chiara escono insieme dallo studio di U&D

Dopo essersi ripreso dal pianto, Davide ha fatto entrare Chiara. Il ragazzo ha dichiarato di essere stato colpito da lei fin dalla sua presentazione. Il tronista ha dichiarato che le esterne più belle fatte con lei sono state quando, in giro per Roma, si sono fermati alla Fontana di Trevi, e quella in camerino quando Chiara lo ha colpevolizzato per aver guardato solo Beatrice.

Davide, in quel momento, ha capito che sarebbe stata lei la scelta in quanto ha provato qualcosa di forte nei suoi confronti. Dopo aver saputo di essere lei la scelta, Chiara ha chinato il viso e ha chiesto a Maria se poteva abbracciarlo. Alla conferma della conduttrice la ragazza si è alzata e teneramente ha abbracciato Davide. Sulle note di "Casa'', sono caduti i petali rossi. Finito il ballo i due, prima di uscire dallo studio, sono stati bloccati da Maurizio, il corteggiatore di Gemma, che ha voluto dedicare una poesia alla nuova coppia.