Nina Soldano ha pubblicato delle stories sul suo account Instagram, in cui appare con un look totalmente inedito. In attesa di conoscere maggiori dettagli in merito al futuro di Marina Giordano ad Un posto al sole, l'attrice si è sbizzarrita postando su Instagram alcuni video realizzati dal suo hair stylist. Il taglio a caschetto, di un nero corvino, è sempre stato un marchio di fabbrica di Nina Soldano e di conseguenza del suo alter ego Marina Giordano, mentre in questo caso ha sfoggiato un'insolita parrucca color biondo platino.

Nina Soldano diventa bionda per un giorno

In alcune stories, l'attrice celebre ai fan di Un posto al sole per il ruolo di Marina Giordano, si è divertita a provare una parrucca bionda.

Quello che fa con il suo hair stylist sembra più un gioco che non una vera e propria prova, tuttavia, dopo giorni molto concitati, Nina ha voluto scherzare coi suoi fan. Vedere l'attrice con quel colore di capelli potrà risultare curioso, anche se va ricordato che i fan di Upas l'hanno già vista con quell'insolito colore in passato.

Lucia Gravina l'alter ego di Marina

E' giusto sottolineare che quello che ha fatto Nina Soldano con i suoi capelli non ha nulla a che vedere con Un posto al sole. Tuttavia, quella parrucca bionda avrà riportato alla memoria dei fan il personaggio di Lucia Gravina. Per tutti coloro che non seguono Upas, va ricordato che nelle primissime puntate Lucia era un alter ego malvagio di Marina. Una sorta di Marina bionda, molto più cattiva dell'originale e totalmente priva di scrupoli.

In merito invece alle trame attuali di Upas, va detto che nei prossimi giorni si tornerà a parlare della donna. Tutto nascerà quando Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) inizierà ad investigare per conoscere dove si nasconde Marina. A quel punto Lara (Chiara Conti), presa da gelosia, cercherà di sfruttare questa informazione a suo favore rivelando a Roberto che la donna si nasconde in Svizzera assieme a Fabrizio.

Il ritorno di Marina ad Un posto al sole

Per quanto venga menzionata, Marina non sarà presente nei prossimi episodi di Un posto al sole. Verrà quindi solo citata off screen, senza mai apparire nella soap. Dal giorno del suo "addio" ad Un posto al sole, Nina Soldano non è più tornata sull'argomento. Nel frattempo sono saltati fuori diversi possibili scenari, anche se l'attrice non ha mai smentito o avvalorato nessuna voce sul suo conto e su quello di Marina Giordano.

Da pochi giorni però c'è stato un annuncio da parte di Dario Carraturo, storico sceneggiatore di Un posto al sole, che ha assicurato il ritorno di questo personaggio nelle puntate future, anche se, al momento, non c'è nessuna data precisa in merito.