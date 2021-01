Dopo la partenza di Marina Giordano, le puntate di Un posto al sole si concentreranno sulle vicende di Filippo e Leonardo. Questi ultimi si troveranno a formare un insolito duo, dal momento che Sartori deciderà di fornire tutto il suo aiuto all'ex rivale. Arena, in crisi di astinenza, non accetterà di buon grado l'aiuto del marito di Serena e, per convincerlo a farsi lasciare in pace, gli rivelerà una scomoda verità. Leonardo darà infatti una nuova versione del racconto relativo alla morte di Tommaso, che potrebbe mettere una volta per tutte la parola fine a questa vicenda. Purtroppo però, in seguito a questo racconto, gli eventi precipiteranno e i due uomini finiranno in grave pericolo di vita.

A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa drammatica storyline che andranno in onda dall'11 al 15 gennaio, alle 20:45 su Rai 3.

Anticipazioni Un posto al sole dall'11 al 15 gennaio: Filippo aiuta Leonardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo (Michelangelo Tommaso) farà di tutto per aiutare Leonardo (Erik Tonelli) a disintossicarsi dalla droga. L'uomo si chiuderà, assieme al suo ex rivale d'amore, nel Bed and Breakfast di Serena (Miriam Candurro) per tenerlo sotto controllo. Arena, in condizioni disastrose a causa delle sue crisi di astinenza cercherà di scappare ma, non riuscendo a trovare le chiavi, inizierà a provocare Filippo. Dopo alcuni tentativi fallimentari, Leonardo deciderà di farsi odiare raccontando, una volta per tutte, cosa è successo realmente a Tommaso nel giorno della sua morte.

Upas, spoiler dall'11 al 15 gennaio: la verità su Tommaso

Leonardo spiegherà di essere stato lui, in realtà, a causare la morte di Tommaso. Arena spiegherà ad uno sconcertato Filippo, di aver messo suo fratello nei guai in Messico e non viceversa, come precedentemente dichiarato. Leo inoltre aggiungerà che Tommy fu ucciso dai narcotrafficanti, dopo essere scappato, perché il fratello di Filippo aveva deciso di tornare indietro per aiutarlo.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Sartori, sbigottito da queste nuove rivelazioni deciderà di chiamare Serena e sarà in quel preciso istante che Arena riuscirà a scappare dal Bed and Breakfast.

Un posto al sole, trame gennaio: Ferri non vuole pagare il riscatto

Una volta fuori i due verranno fermati da due spacciatori che avevano riconosciuto Arena. Filippo proverà a liquidarli offrendo loro dei soldi, ma il suo gesto si rivelerà un grave errore.

Uno dei malviventi infatti lo minaccerà con un coltello per farsi consegnare tutto il denaro. In seguito, i delinquenti chiederanno un riscatto in cambio della vita di Filippo, ma subentreranno ulteriori problemi. Serena vorrebbe pagare senza battere ciglio, mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) vorrebbe gestire la situazione a modo suo e questo potrebbe mettere in grave pericolo suo figlio.