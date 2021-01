In attesa di scoprire novità in merito ai possibili nuovi addii, procede puntualmente l'appuntamento con Un posto al sole anche per la settimana che va dal 25 al 29 gennaio 2021. Le anticipazioni sulle trame rivelano degli interessanti retroscena su alcuni personaggi, su cui l'attenzione si è fortemente catalizzata in questi giorni. Nelle prossime puntate ci saranno infatti delle importanti novità che riguardano i personaggi di Franco Boschi e Angela Poggi. A quanto pare quest'ultima sarà intenzionata a lasciare Napoli per qualche mese, mettendo fortemente in crisi suo marito. Nel frattempo Roberto Ferri cercherà notizie su Marina, mentre porterà avanti il suo controverso rapporto con Lara.

Anticipazioni gennaio 2021 di Un posto al sole: Angela pronta a partire

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 25 al 29 gennaio, rivelano che potrebbero esserci importanti cambiamenti per una delle coppie più amate della soap opera partenopea. Nei prossimi episodi si preannunciano infatti interessanti novità per quanto riguarda Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo). Pare proprio che quest'ultima penserà seriamente all'eventualità di trasferirsi a Venezia. Purtroppo le anticipazioni in merito sono piuttosto scarne, difficile capire se si tratti quindi di un'offerta di lavoro o di qualcosa di diverso, in ogni caso si parla di un trasferimento di alcuni mesi. Tale progetto però, a quanto pare, metterà fortemente in crisi suo marito.

Al momento non ci sono indicazioni che permettano di capire se la donna partirà o meno e soprattutto quale sarà, in tal caso, il destino di Franco e della piccola Bianca (Sofia Piccirillo), partirebbero con lei o resterebbero alla Terrazza? Ma c'è un'altra interessante rivelazione. A quanto pare infatti Boschi sarà inconsapevole di star per ricevere una notizia davvero sorprendente, ma di cosa mai potrebbe trattarsi?

Un posto al sole, spoiler dal 25 al 29 gennaio: Roberto sospetta di Lara

Le trame delle prossime puntate di Upas rivelano un'interessante retroscena su Marina Giordano (Nina Soldano). A quanto pare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), evidentemente non rassegnato alla partenza della donna, cercherà in tutti i modi di ricevere notizie su di lei. Considerato che quest'ultima non potrà essere presente nei prossimi episodi, non si sa quanto saranno fruttuosi i tentativi di Ferri, ma c'è un altro dettaglio importante.

L'uomo infatti inizierà a legarsi sempre più a Lara (Chiara Conti), ammaliato dal fascino della donna, tuttavia quest'ultima potrebbe commettere un errore. Gli spoiler non rivelano cosa accadrà, ma in ogni caso Roberto, inizierà a nutrire sospetti sempre più forti in merito alla sua complice.