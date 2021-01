Una triste notizia in arrivo per tutti i fan della soap Una Vita: in Spagna è stata rivelata la notizia della chiusura definitiva di questa telenovela, in onda da circa sei anni nel palinsesto della rete La 1. Le avventure degli abitanti di Acacias 38, quindi, verranno stoppate e non ci sarà più un futuro per questa soap che in Italia ha ottenuto un grande successo dal punto di vista degli ascolti, al punto da conquistare la fascia oraria delle 14:10, che fa da traino a Uomini e donne di Maria De Filippi.

Chiude la soap opera Una Vita: in Spagna è stata cancellata

Settimana dopo settimana le avventure dei protagonisti di Una vita hanno appassionato sempre più gli spettatori e il pubblico italiano di Canale 5, ma purtroppo non durerà per molto.

In Spagna, infatti, è stato reso noto la notizia della chiusura della soap e sembrerebbe che gli attori abbiano già girato gli ultimi episodi della serie che andranno in onda prossimamente in patria.

In Italia la soap Una Vita durerà ancora un anno e mezzo circa

La situazione, per quanto riguarda la programmazione italiana di Una Vita, è un po' diversa, dato che su Canale 5 gli episodi vengono trasmessi con un ritardo di circa un anno e mezzo. Questo vuol dire che la rete ammiraglia Mediaset resterà coperta con la messa in onda degli episodi almeno fino a metà 2022.

Un fulmine a ciel sereno per i tantissimi appassionati della soap Una Vita, che nel corso di questi anni si sono appassionati alle tormentate vicende degli abitanti di Acacias 38.

Gli ascolti, in tutti questi anni, hanno sempre premiato Una Vita: la media, infatti, risulta essere costantemente superiore ai 2.600.000 spettatori al giorno, con uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Dopo Il Segreto, anche Una Vita chiude i battenti in Spagna

Un destino simile a quello che era toccato già un po' di tempo fa alla soap Il Segreto, che è stata sospesa dal palinsesto televisivo spagnolo dopo il conseguente crollo di spettatori. Una situazione che in realtà si è verificata anche in Italia, dove nel corso degli ultimi mesi gli ascolti de Il Segreto non sono stati più eclatanti come una volta.

Per questo motivo in casa Mediaset pare abbiano scelto di sospendere la messa in onda quotidiana de Il Segreto su Canale 5, per sostituirla con le restanti puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie turca con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir.

Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la nuova programmazione di Canale 5 al termine delle puntate previste di Una Vita e di quelle de Il Segreto, attualmente confinato alla domenica pomeriggio?