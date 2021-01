Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni i giorni ad eccezione del sabato. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 17 a venerdì 22 gennaio, le nozze di Felipe e Marcia saranno annullate a causa dell'arrivo di Santiago, marito della donna creduto morto da tutti. L'avvocato sarà distrutto per la fine della sua storia d'amore e Genoveva cercherà di approfittare della situazione per stargli vicino. Inoltre Bellita dopo le incomprensioni iniziali con Carchano, riuscirà a trovare un accordo con l'uomo e sia Cinta che Camino compariranno nel film girato dal cinematografo.

Emilio teme che Cinta possa innamorarsi di un altro uomo

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 17 al 22 gennaio, Genoveva dirà a Felipe che Marcia può andare in casa da lei, ma l'uomo rifiuterà perché non ha alcuna fiducia nei confronti di Ursula. Susana terrà lontana da sé Armando e inizierà a mostrare una certa gelosia verso l'uomo e Felicia. Intanto Bellita farà venire i vicini a casa sua per vedere con loro le scene girate da Alfonso Carchano, ma quando noterà il suo volto proiettato sullo schermo non si piacerà per niente. Invece Jacinto instaurerà in Emilio la paura che Cinta possa lasciarlo per innamorarsi di un attore operante nel ramo del cinema.

Bellita dice a Carchano che non vuole più recitare

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 gennaio, Marcia sarà dimessa dall'ospedale e passerà la convalescenza nell'abitazione di Felipe.

I due annunceranno le nozze, mentre Genoveva capirà che Ursula potrebbe essere un problema e proverà a liberarsene mandandola dalla Baronessa Hilda Hirsch. La Dicenta però si opporrà duramente alla decisione della Salmeron e spaventerà la donna dicendole, che potrebbe rivelare delle informazioni compromettenti sul suo conto.

Intanto Bellita riferirà a Carchano che non vorrà più prendere parte al film e quest'ultimo per ripicca, penserà all'idea di non mandare in onda nemmeno le scene che hanno girato Camino e Cinta.

Jolanda invece verrà a conoscenza che Mauro si troverà a Bilbao e partirà alla sua ricerca. Nel frattempo Felipe chiederà a Ramon e Casilda di fargli da testimoni di nozze. In tutto questo Bellita e José persuaderanno Carchano nel fare recitare Cinta e Camino e così il posto della cantante sarà preso da una delle due ragazze.

I Palacios hanno l'ennesima crisi familiare

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 17 a venerdì 22 gennaio, Antonito annuncerà alla famiglia che Lolita vorrebbe chiamare suo figlio Abundio, come il suo nonno adorato. Questo porterà alle ennesime incomprensioni familiari. Intanto terminerà la felicità tra Marcia e Felipe, in quanto la cerimonia nuziale sarà annullata per l'arrivo di Santiago. L'uomo è il marito di Marcia da tutti creduto morto, ma la realtà è ben diversa e questo non potrà che scompaginare tutto. L'avvocato sarà emotivamente distrutto e Genoveva sarà pronta a stargli vicino.