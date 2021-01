In Una vita, le puntate in onda dal 17 al 22 gennaio saranno ricche di colpi di scena. I telespettatori crederanno di vedere finalmente un lieto fine per Felipe e Marcia Sampaio, ma non sarà così, visto che proprio il giorno delle nozze si presenterà ad Acacias un uomo che farà saltare la cerimonia. Il nuovo arrivato sarà Santiago Ceberra e dirà di essere il marito di Marcia. Il suo improvviso arrivo, cambierà dunque le carte in tavola, lasciando Felipe nella disperazione più totale.

Una vita, spoiler 17-22 gennaio: Marcia e Felipe annunciano le nozze

Numerosi colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle prossime puntate.

La settimana inizierà con Marcia che, dopo la buona riuscita dell'operazione, si riprenderà in fretta, tanto che poco dopo, potrà fare ritorno a casa insieme a Felipe. I due annunceranno il loro matrimonio, che i vicini accoglieranno con gioia. Come prevedibile, l'unica a non essere contenta sarà Genoveva, la quale si scontrerà duramente con Ursula. Dicenta, pur di non essere cacciata dalla sua padrona, non solo arriverà a minacciarla, ma le dirà anche di avere ancora un asso nella manica per dividere Marcia e Felipe. Cosa avrà in mente la perfida dark lady?

Una vita, puntate al 22 gennaio: Casilda e Ramon testimoni di nozze

In casa Palacios intanto, l'armonia non sarà destinata a durare per molto. Nuovo motivo di discussione sarà il nome che Lolita vorrà dare al nascituro.

Intanto, Felipe chiederà a Ramon e Casilda di fare da testimoni al suo matrimonio con Marcia. Susana invece, comincerà ad evitare Armando e inizierà ad essere gelosa di lui e Felicia. Bellita, dopo aver visto le scene di prova girate da Alfonso Carchano, dirà al regista di non voler più recitare nel film. Carchano dal canto suo, dirà che, in questo caso, non darà nessuna parte nemmeno a Cinta e Camino.

Una vita, Marcia è già sposata: saltano le nozze con Felipe

In Una vita, arriverà il giorno delle nozze tra Felipe e Marcia Sampaio. Tutti saranno felici, ma la gioia sarà destinata a durare poco. Proprio mentre i futuri sposi si incammineranno verso la chiesa, un misterioso uomo farà la sua comparsa. Il nuovo arrivato si chiamerà Santiago e dichiarerà di essere il marito di Marcia.

Quest'ultima, non aveva mai parlato a nessuno del suo precedente matrimonio, visto che era convinta che il marito fosse morto. Sta di fatto che, Santiago farà saltare le nozze di Felipe e Marcia tra lo sconcerto generale. Felipe sarà distrutto, mentre la giovane Sampaio avrà una crisi respiratoria. In tutto questo caos, Genoveva sarà pronta a consolare Felipe. Ci sarà il suo zampino dietro l'arrivo improvviso di Santiago? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.