Mr. Wrong è la nuova Serie TV Mediaset, importata dalla Turchia, che vedrà protagonista Can Yaman. L'attore sex symbol, protagonista attualmente della serie DayDreamer - Le ali del sogno, smetterà i panni del celebre fotografo Can Divit per indossare quelli del ristoratore "donnaiolo" Ozgur Atasoy. Stando alle indiscrezioni riportate nelle ultime settimane sul web e sui social, la serie dovrebbe debuttare in primavera in prime time su Canale 5 ma a quanto pare, in casa Mediaset, starebbero pensando seriamente di posticiparla complici gli ascolti poco esaltanti registrati da DayDreamer nelle ultime settimane.

Crollano gli ascolti di DayDreamer in prima serata

Nel dettaglio, dopo lo stop del mese di dicembre, Mediaset ha scelto di far approdare i restanti episodi di DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman in prime time, nella difficile serata del giovedì dove su Rai 1 c'è la seguitissima fiction Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci.

E, gli ascolti della serie tv, ne hanno risentito moltissimo: dopo un esordio con circa 2,5 milioni di spettatori, la puntata trasmessa giovedì scorso ha ottenuto una media di appena 1, 9 milioni di fedelissimi, crollando al 9% di share e perdendo così circa 3 punti rispetto alla settimana precedente.

Un dato inaspettato che in queste ore (come vi avevamo anticipato già ieri mattina) ha spinto i vertici Mediaset a sospendere DayDreamer dalla prima serata di Canale 5.

Dal prossimo 21 gennaio, infatti, al posto della serie con Can Yaman ci saranno dei film.

Potrebbe slittare la messa in onda di Mr. Wrong con Can Yaman su Canale 5

Tuttavia, questo crollo di ascolti in prima serata, starebbe portando i vertici Mediaset a fare delle considerazioni anche sul lancio di Mr. Wrong. Voci di corridoio, ci informano che al momento non si esclude un possibile slittamento per la nuova serie tv turca con Can Yaman, inizialmente prevista per la primavera di Canale 5.

In casa Mediaset, infatti, temono che Mr. Wrong possa essere accolta negativamente dal pubblico nella difficile collocazione della prima serata e per questo motivo starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di adattarla per il daytime di Canale 5 e trasmetterla durante l'estate, al posto di Uomini e donne, come è già successo con DayDreamer.

Le prime anticipazioni su Mr. Wrong con Can Yaman

In tal caso la serie verrebbe rieditata in circa 40 episodi che farebbero compagnia al pubblico durante la stagione estiva 2021, a partire dal mese di giugno.

Ma cosa succederà in questa nuova serie tv con Can Yaman? Le anticipazioni su Mr. Wrong rivelano che tutto sarà incentrato sulle vicende del ristoratore Ozgur, proprietario di un locale alla moda, alle prese con la sua fama da "sciupafemmine".

La protagonista femminile, invece, sarà Ezgi una donna che non ha molta fortuna in amore. Il mondo di Ozgur e quello di Ezgi si incontreranno e tra i due, giorno dopo giorno, scatterà la scintilla.