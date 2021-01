Simone Bolognesi non è più nel parterre di Uomini e donne e l'annuncio è arrivato attraverso un post del cavaliere romagnolo sul suo profilo Instagram. Nella giornata di lunedì 11 gennaio Simone ha pubblicato un lungo post sul suo account social, in cui ha spiegato di aver terminato la sua partecipazione al dating show di Canale 5, ma in serata ha rivelato un retroscena sulla sospensione del suo invito alla trasmissione e, a detta sua, sarebbe legato ad un articolo pubblicato a dicembre su un magazine, afferente alla sua relazione avuta anni fa con Belen Rodriguez.

Simone Bolognesi non è più un cavaliere di Uomini e Donne

Simone Bolognesi ha scritto un lungo post su Instagram, corredato da sette scatti nello studio della trasmissione, per confermare il suo addio a Uomini e Donne su Instagram e ha iniziato la didascalia con queste parole: ''Potrei scrivere un libro intero legato a questa esperienza'', aggiungendo poi che la sua permanenza nel dating show gli ha strappato qualche sorriso, ma non è stata facile. Simone ha voluto informare i suoi follower di aver concluso la sua partecipazione alla trasmissione, senza rivelare dettagli in più, che facessero trapelare le motivazioni riguardo il suo abbandono: ''Non sono qui a raccontare il perché e il come si sia chiusa questa esperienza, aprirei parentesi che adesso stanno benissimo chiuse''.

L'invito sospeso a Uomini e Donne e un articolo su Il retroscena di Simone Bolognesi

Nonostante nel pomeriggio Simone Bolognesi avesse scritto di non voler fornire dettagli sulle motivazioni che lo hanno portato a lasciare il parterre di Uomini e Donne, nella serata dell'11 gennaio, durante una diretta Instagram, l'ex cavaliere ha svelato un retroscena sulla vicenda.

Bolognesi ha infatti detto di aver ricevuto una convocazione per prendere parte al programma a dicembre, ma poi il suo invito non sarebbe stato confermato: ''È uscito un articolo di giornale a cavallo della settimana in cui mi hanno sospeso dal programma, le due cose non sono matematicamente correlate''.

Simone Bolognesi non ha rilasciato nessuna intervista per il settimanale

Simone Bolognesi ha specificato che, come da accordi intercorsi con la relazione, non ha rilasciato nessuna intervista e non ha fatto nessuna dichiarazione. L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha detto di non aver voluto più parlare della sua relazione con Belen Rodriguez avvenuta circa dieci anni fa e ha rivelato: ''Non so quale super potere o quale sia stata la cosa che fondamentalmente abbia scatenato le ire di qualcuno, sicuramente se mi hanno sospeso l'invito le due cose sono correlate''.