Il Paradiso delle Signore 5 continua il suo appuntamento settimanale con una nuovissima puntata che verrà trasmessa mercoledì 13 gennaio, come di consueto sul primo canale Rai. Gli spoiler confermano che Vittorio andrà a prendere Serena al collegio e la porterà a casa sua perché la bambina non si troverà bene lì. Rossi invece, oltre a lavorare per creare la maglia simbolo della squadra ciclistica del Paradiso, cercherà in tutti i modi di tenere a bada Salvatore e allontanarsi da lui. Non sarà per niente facile per la stilista che farà fatica a non pensare al suo ex fidanzato. Armando invece sarà in tensione per il rientro dalle vacanze di Agnese e del marito, l'uomo temerà di perdere per sempre la sua amata sarta.

Clelia infine si sentirà male mentre sarà al lavoro ma non verrà soccorsa dalla Cipriani.

Vittorio va a prendere Serena al collegio

Vittorio Conti prenderà una decisione per il bene della sua famiglia. L'uomo sarà molto dispiaciuto all'idea che la nipotina Serena sia in lacrime e chiusa in collegio. La sera precedente infatti la figlia di Beatrice ha chiamato la madre piangendo. Per questo motivo suo zio andrà a prenderla dalla struttura dove alloggia la bambina e la porterà in casa con loro. Intanto al grande magazzino Rocco e le Veneri saranno euforiche per la squadra di ciclismo fondata da Armando. Gabriella sarà già all'opera per realizzare la maglia che simboleggerà il team di ciclismo del Paradiso delle Signore.

Calligaris ha un mancamento, Cipriani non la soccorre

Nel corso dell'episodio di mercoledì 13/01 la giovane stilista non sarà soltanto occupata a lavoro ma dovrà dedicarsi a un impegno molto più importante. Rossi farà di tutto per allontanarsi da Salvatore anche se le verrà davvero molto faticoso. Ciò significa che c'è ancora posto nel suo cuore per il giovane Amato.

Intanto il signor Ferraris confiderà a Luciano una sua preoccupazione: il capo magazziniere sarà in tensione per il ritorno della sua amata Agnese e di Giuseppe dalla Sicilia. Da una parte Armando nutrirà il desiderio di ritornare comea i vecchi tempi e, anche se clandestinamente, non vorrà rinunciare alla sarta. Dall'altra però temerà che le cose tra loro due non saranno più come prima, di conseguenza avrà paura di perderla per sempre.

Nel frattempo Clelia avrà un malore nel magazzino del Paradiso. A vedere la scena sarà Irene, presente come ogni sera in magazzino dove dorme da giorni. La ragazza però sceglierà di non soccorrere la sua capocommessa per non far sapere a tutti che lei alloggia li. Vittorio infine dovrà partire per lavoro e Beatrice, come una brava mogliettina, gli preparerà la valigia. I due avranno l'occasione di essere sempre molto uniti come una famiglia felice.