Sembra procedere a gonfie vele la frequentazione tra Gemma e Maurizio: i due si sono conosciuti a Uomini e donne poco più di un mese fa, ma parlano già d'amore. La dama a Novella 2000 ha confermato il forte sentimento che prova per il cavaliere mantovano, al quale si sente legatissima. La protagonista del Trono Over ha anche smentito le chiacchiere su una presunta somiglianza tra Guerci e Giorgio Manetti: per la torinese i due non avrebbero niente in comune.

Gemma al settimo cielo col cavaliere di Uomini e Donne

Parrebbe essere iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno di Gemma Galgani: la protagonista di Uomini e Donne si descrive raggiante e finalmente felice in un'intervista rilasciata di recente.

A chi le ha chiesto cosa prova per il cavaliere col quale sta uscendo da meno di due mesi, la torinese ha fatto sapere: "Sono molto felice. Maurizio è stato un colpo di fulmine. Me ne sono accorta subito. Sono bastati pochi sguardi per farmi innamorare. Ho sentito una grande emozione dentro di me".

Nell'elencare le qualità del 50enne che sta conoscendo da poco davanti e dietro le telecamere di Canale 5, la dama ha detto: "È un uomo molto dolce. Ci chiamiamo al telefono perlomeno tre volte al giorno [...] Tra noi c'è una complicità e un'intesa fuori dal comune. [...] In questo momento di Maurizio vedo solo il positivo, sono veramente innamorata di lui. [...] Mi vedo come dentro a un bel sogno".

Il paragone con Giorgio, il 'gabbiano' di Uomini e Donne

Quando le è stato domandato se Guerci le ricorda in qualcosa l'altro cavaliere che ha amato alla follia negli studi di Uomini e Donne, Gemma ha risposto con decisione: "Con Giorgio non ho più nulla a che fare. È una storia passata. Adesso penso solo a Maurizio. Un uomo che non ha nulla in comune con Giorgio".

Insomma, la dama 70enne non ci sta che passi il messaggio che il suo nuovo amore ricordi fisicamente e caratterialmente il "gabbiano", ovvero il signore toscano al quale è stata legata circa quattro anni fa per otto mesi e che lei stessa ha lasciato perché non si sentiva ricambiata.

Galgani ha anche ribadito il suo desiderio di trovare la persona giusta nel programma al quale partecipa da più di dieci anni: "Il mio obiettivo però è sempre quello di trovare l'amore grazie alla parte romantica che non mi abbandona mai".

La stoccata di Maurizio all'opinionista di Uomini e Donne

Anche il nuovo amore di Gemma ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni allo stesso settimanale. Quando gli è stato chiesto se quello che prova per Gemmai è amore, Maurizio ha risposto: "Assolutamente sì. Questo mi rende felice. [...] Queste cose non si programmano, arrivando per caso e, credetemi, sono momenti meravigliosi".

Il cavaliere del Trono Over ha voluto lanciare una frecciatina alla prima detrattrice del suo rapporto con la torinese, quando ha detto: "Ultimamente sia Gemma sia io stiamo sbugiardando Tina Cipollari su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto".

Nonostante queste affermazioni (che potrebbero risalire ad alcuni giorni fa), pare che tra i due protagonisti del dating show siano sopraggiunti i primi problemi di comunicazione: le anticipazioni della puntata che è stata registrata lo scorso 29 dicembre hanno fatto sapere che non c'è stato nessun incontro tra Gemma e Maurizio durante il periodo di Natale, che ognuno ha trascorso per conto proprio, lei a Roma da sola e lui a Mantova con la famiglia.

Oggi, lunedì 4 gennaio, è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne e si saprà se la coppia è riuscita a superare queste piccole incomprensioni oppure se neppure a Capodanno sono riusciti a festeggiare insieme, come invece gli aveva suggerito di fare Tina Cipollari.