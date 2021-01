Tina Cipollari è un vero e proprio fiume in piena nel corso delle puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5. L'opinionista del celebre dating show dopo aver puntato il dito contro Tinì Cansino, questo pomeriggio 14 gennaio ha sbottato duramente anche nei confronti di Maria De Filippi, padrona di casa della trasmissione Mediaset. E il motivo, anche questa volta, ha a che fare con la rivalità tra Tina e Gemma che continuano ad essere le due "nemiche giurate" della trasmissione sentimentale.

Maria De Filippi nel mirino di Tina Cipollari a Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo l'ennesima discussione che c'era stata a Uomini e donne, mentre Tina Cipollari stava uscendo dallo studio, ecco che Maria De Filippi ha preso la parola per fare una considerazione su Gemma.

La conduttrice ha voluto far notare alla dama torinese che lei riesce sempre a cascare in tutte le "trappole" che le vengono tese in trasmissione da Tina Cipollari.

Immediata però la reazione della Cipollari, che sebbene fosse uscita dallo studio di Uomini e donne, ha sentito lo sfogo fatto dalla De Filippi e non ha perso tempo a bacchettare anche la conduttrice stessa del programma di Canale 5.

'Mi sparli' sbotta Tina contro la De Filippi a U&D

"Maria, ma perché mi parli alle spalle? Ora che sono andata via, mi parli alle spalle?" ha sbottato Tina nei confronti della De Filippi che, dal canto suo, ha sottolineato il fatto che avesse utilizzato il microfono per dire questa cosa e quindi non voleva parlarle alle spalle.

Ma Tina ha rincarato la dose, dicendo che la De Filippi è rimasta in silenzio per tutto il tempo del suo ennesimo scontro con Gemma Galgani e, guarda caso, ha preso la parola proprio nel momento in cui lei aveva scelto di allontanarsi dallo studio del programma.

La discussione poi è proseguita, complice il fatto che Gemma ha ripreso la parola per mettere in chiaro le cose con la sua nemica, ma la Cipollari non si è lasciata frenare. "Sei lo zerbino di tutti" ha sbottato ancora Tina nei confronti della Galgani.

L'attacco di Tina Cipollari anche contro Tinì Cansino a U&D

Insomma quelle in onda questa settimana su Canale 5, sono delle puntate decisamente scoppiettanti per Tina Cipollari che non le manda certo a dire.

Ieri pomeriggio, infatti, l'opinionista ha mosso il dito anche contro Tinì Cansino.

Nel momento in cui l'opinionista si è rifiutata di portare a Tina la statua della mummia raffigurante Gemma, la Cipollari è esplosa tirando fuori anche il passato televisivo di Tinì. "Sei stata per trent'anni svestita a Drive In e adesso non vuoi fare una passerella?' ha sbottato la Cipollari contro la sua collega.