Martina De Ioannon farà la sua scelta nelle puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 dal 20 al 24 gennaio e alla fine deciderà di uscire dal programma insieme a Ciro Solimeno. Lui risponderà si e le dirà di considerarla come la sua fidanzata, porgendole poi un anello di fidanzamento. La non scelta Gianmarco invece, si consolerà con il ruolo da tronista che gli verrà offerto da Maria De Filippi.

Martina sceglie Ciro, lui le regala l'anello di fidanzamento

Dopo un percorso lungo quattro mesi, Martina De Ioannon é pronta a scegliere con chi uscire da Uomini e donne tra i due corteggiatori Ciro e Gianmarco.

La 26enne romana sarà accompagnata in studio dai fratelli.

Il primo a essere chiamato sarà Gianmarco, all cui Martina dirà di non poterlo scegliere in quanto il suo cuore appartiene a qualcun altro. I due non riusciranno a trattenere le lacrime e si saluterà mo augurandosi a vicenda ogni bene. Sarà poi la volta di far entrare Ciro, il quale scoprirà di essere la scelta di Martina. Lui emozionatissimo risponderà subito dicendole: "Non voglio che tu sia la mia scelta ma la mia fidanzata". Dopodiché le infilerà un anello al dito.

Prima di salutare tutti i presenti, la neo coppia ballerà a centro studio sulle note di un brano di Laura Pausini.

La non scelta Gianmarco è il nuovo tronista: spoiler puntate 20-24 gennaio

Le emozioni non finiranno con la scelta di Martina, visto che subito dopo Maria De Filippi farà richiamare l'ex corteggiatore Gianmarco. Sul led comparirà la scritta: "Vuoi essere il nuovo tronista?" è il giovane romano accetterà la proposta con entusiasmo.

Prima di sedersi sul trono, ballerà con Francesca.

Per quanto riguarda invece le vicende del Trono Over, Diego Tavani non farà più ritorno nel programma dopo aver chiuso con Claudia. Barbara De Santi invece sarà presente in queste nuove puntate, mentre Gemma farà un appello dichiarando di voler trovare un uomo che l'apprezzi per come è realmente.

Intanto Alessio chiuderà con Francesca e chiederà a Morena di uscire ma lei rifiuterà.

Martina e Ciro dopo la scelta a Uomini e donne

A distanza di pochi giorni dalla registrazione della scelta, tra Martina e Ciro tutto procede per il meglio. i bene informati assicurano che lui abbia già intenzione di lasciare Napoli per trasferirsi a Roma proprio per stare accanto alla neo fidanzata. Poche ore fa, un' utente ha contattato l'esperta di gossip Deianira Marzano e le ha riferito di aver incontrato Ciro e Martina per le vie di Roma affiatati e complici. I due, stando alla segnalazione, sarebbero stati molto disponibili anche con i passanti che li hanno riconosciuti.