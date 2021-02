I colpi di scena ad Amici 20 non mancano mai e le anticipazioni per la prossima puntata in programma sabato 27 febbraio su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul provvedimento disciplinare che ha come protagonisti quattro dei concorrenti di questa edizione e che avrà delle pesanti conseguenze anche in vista della puntata di sabato pomeriggio, in programma come sempre a partire dalle ore 14:10 circa al termine della messa in onda di Beautiful.

Anticipazioni Amici 20, puntata 27 febbraio: provvedimento per quattro concorrenti

Nel dettaglio, durante la puntata del daytime di questo pomeriggio, i concorrenti della scuola di Amici 20 sono stati messi di fronte ad un'amara verità.

Dopo aver notato una certa sporcizia all'interno degli spazi che gli allievi hanno in comune, è stato deciso di sospendere la maglia a tre allievi. Trattasi di Ibla, Alessandro e Aka7even.

Per questi tre concorrenti è stato anticipato che sabato pomeriggio non avranno la possibilità di esibirsi al pomeridiano e, come se non bastasse, per loro non è previsto neppure il lavoro in sala con i professori nel corso della settimana.

Maglia sospesa e assenti in studio: la scelta contro i quattro allievi di Amici 20

Un provvedimento decisamente duro che è stato esteso anche ad Enula, visto che si è rifiutata di prendere parte alle consultazioni per la scelta degli allievi che avrebbero subito il provvedimento e, di conseguenza ha subito in automatico la punizione.

Alla fine, quindi, saranno quattro gli allievi che sabato 27 febbraio non si esibiranno durante il consueto appuntamento speciale con Amici 20 su Canale 5 e che al momento hanno anche la maglia sospesa.

Tale situazione potrebbe avere delle pesanti conseguenze sulle sorti dei concorrenti che stanno portando avanti il loro percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia, visto che ormai il serale si avvicina e le sfide si fanno sempre più dure da affrontare.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Alessandro scoppia in lacrime ad Amici 20

Ad esserne maggiormente provato da questa situazione è stato il ballerino Alessandro che, subito dopo essersi beccato il provvedimento disciplinare da parte della produzione di Amici 20, ha fatto i conti anche con la sua insegnante Lorella Cuccarini che non l'ha presa per niente bene.

Alessandro, quindi, si è beccato un duro richiamo anche dalla prof.

ed è scoppiato in un pianto liberatorio, ammettendo di essere affranto e amareggiato.

A questo punto, resta da capire cosa succederà sabato pomeriggio nel corso dello speciale di Amici 20 in onda su Canale 5. I quattro allievi rischino di finire in una delle sfide dirette previste dalla trasmissione? L'appuntamento è per il 27 febbraio su Canale 5.