Quando mancano circa 24 ore alla registrazione dello speciale di Amici che sarà trasmesso in tv il 27 febbraio, i fan sono stati informati di un qualcosa di molto importante. La produzione ha rimproverato i ragazzi per il disordine che c'è in casetta, e ha chiesto di fare i nomi di tre dei principali responsabili del caos: Aka7even, Ibla e Alessandro non faranno lezione per una settimana e non si esibiranno nella puntata di sabato.

La produzione di Amici punisce gli allievi

Venerdì 26 febbraio sarà registrato lo speciale di Amici che i telespettatori vedranno sabato su Canale 5, ma già si conoscono alcune anticipazioni di quello che accadrà in studio.

Il daytime che è stato mandato in onda oggi, ha informato i fan del talent-show del provvedimento disciplinare che hanno subito i ragazzi a causa del disordine.

Dopo aver mostrato le immagini della casetta trascurata e con cibo e vestiti un po' ovunque, un membro della produzione ha chiesto ai titolari della classe di fare i nomi di tre responsabili di quel caos.

Messa da parte l'iniziale titubanza, cantanti e ballerini si sono esposti puntando il dito contro i compagni che secondo il loro parere sono i più disordinati: soltanto Enula non si è sbilanciata, preferendo una punizione piuttosto dura. La ragazza, infatti, non farà lezione per una settimana e non parteciperà alla puntata di sabato 27 febbraio.

Incertezze e accuse nella casetta di Amici 20

Tutti gli allievi della ventesima edizione di Amici (fatta eccezione per Enula), hanno fatto i nomi di tre persone potenzialmente colpevoli del caos in casetta; la maggior parte dei titolari, inoltre, ha puntato il dito contro sé stesso e poi contro due compagni di scuola.

I ragazzi che hanno ricevuto più voti, sono: il ballerino Alessandro, la cantante Ibla e il rapper Aka7even.

Quest'ultimo è scoppiato a piangere quando ha realizzato che non potrà fare lezioni con i professori per una settimana, ma anche il danzatore pugliese non ha trattenuto le lacrime quando ha detto di non sentirsi responsabile del disordine che ha provocato il provvedimento disciplinare che soltanto lui e altri due colleghi stanno subendo.

Lorella Cuccarini si è confrontata con il talento del suo team e, nonostante la rabbia, ha voluto spronarlo a dare tutto nelle settimane che verranno, perché saranno quelle determinanti per la scelta degli allievi da portare al serale.

Nuova registrazione di Amici il 26 febbraio

Dopo aver assistito agli sfoghi di Alessandro e Aka7even, la produzione ha dato la possibilità ai ragazzi di cambiare idea. Ai titolari della scuola, infatti, è stato proposto un provvedimento alternativo alla sospensione della maglia di soli tre di loro: accettare di prepararsi autonomamente per un'esibizione a sorpresa nello speciale di sabato prossimo.

La votazione che è stata fatta al termine del daytime di Amici del 25/02, però, non ha portato a nessuna novità: la maggior parte dei talenti della ventesima edizione, infatti, ha preferito confermare la punizione per Ibla, Aka7even e Alessandro soprattutto per paura di fare una brutta figura nella puntata che sarà registrata tra poche ore.

Venerdì 26 febbraio, infatti, Maria De Filippi condurrà lo speciale che sarà trasmesso su Canale 5 il giorno dopo: tra i tanti temi che saranno affrontati in studio, c'è anche il futuro di Martina nel programma.

La scorsa settimana, infatti, Lorella Cuccarini ha sospeso la maglia dell'allieva del suo team sia per come ha ballato che per il comportamento poco rispettoso che ha avuto in sala prove.

Domani, dunque, la danzatrice di latino-americano dovrà sostenere un esame davanti alla sua insegnante di riferimento, che è l'unica che può restituirle la maglietta dorata del serale.