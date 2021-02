Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Amici 20, il fortunatissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda questo sabato 20 febbraio, come sempre nella fascia oraria pomeridiana. I colpi di scena non mancheranno per gli allievi che sono presenti all'interno della scuola, i quali stanno portando avanti la loro avventura, con la speranza di poter accedere all'ambita fase serale. Tra gli ospiti annunciati in questo nuovo appuntamento pomeridiano, vi segnaliamo la presenza di Alberto Urso.

La puntata di Amici del 20 febbraio, anticipazioni: nuova sfida per gli allievi

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Amici in onda sabato 20 febbraio in tv, rivelano che ogni allievo della scuola è determinato più che mai a confermare la propria felpa che garantisce il proseguimento del sogno all'interno della scuola.

Tutti si metteranno in gioco per poter dimostrare ai professori il proprio talento e in questo modo "stare al sicuro" in vista della fase serale.

Tuttavia, non mancheranno i colpi di scena e anche in questo nuovo appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi ci sarà spazio per una nuova sfida.

Ospite in studio ad Amici 20 l'ex vincitore Alberto Urso

A proporre la nuova sfida, infatti, è stata la professoressa di canto Anna Pettinelli: a chi toccherà scendere in campo e mettersi in gioco per confermare il suo posto all'interno della scuola?

E poi ancora le anticipazioni su questa nuova puntata di Amici 20 in onda sabato pomeriggio su Canale 5, rivelano che in studio tornerà uno degli ex allievi della scuola, vincitore di una passata edizione.

Trattasi di Alberto Urso che presenterà dal vivo il suo nuovo singolo dal titolo "Amarsi è un miracolo". Un'ospitata che, sicuramente, non deluderà le aspettative dei tantissimi fan del talent show che continuano a seguire Alberto dopo la sua "nascita" professionale nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Insomma un appuntamento decisamente da non perdere quello con Amici in onda questo sabato pomeriggio su Canale 5, a partire dalle ore 14,10 circa.

Si avvicina il serale di Amici 20: previsto da marzo su Canale 5

Del resto il serale si avvicina e, secondo alle ultime indiscrezioni riguardanti la messa in onda dello show condotto da Maria De Filippi, dovrebbe debuttare a metà marzo su Canale 5.

Nove gli appuntamenti in programma al sabato sera, durante i quali i concorrenti che riusciranno a superare le ultime sfide, potranno mettersi in gioco e dimostrare pienamente il loro talento e la loro bravura, provando così a conquistare il titolo di vincitore assoluto della ventesima edizione di Amici che sta ottenendo degli ottimi risultati d'ascolto in tv.