La ventesima edizione di Amici, sarà ricordata anche per i drammi sentimentali che i ragazzi della scuola stanno vivendo nella casetta. Aka7even, in particolare, non si dà pace per i continui cambi d'umore e di idea di Martina: la ballerina si è detta interessata anche a Raffaele, che però tentenna anche nel rispetto del compagno di classe col quale convive. Il rapper non ha trattenuto rabbia e lacrime dopo essere stato lasciato di nuovo dalla confusa Miliddi.

Scoppia di nuovo una coppia di Amici 20

È passata poco più di una settimana da quando un daytime di Amici ha raccontato i drammi sentimentali di tre ragazzi della scuola: Martina è stata fidanzata con Aka7even per qualche mese, ma di recente ha scoperto di provare un interesse anche per Raffaele.

La coppia è scoppiata ultimamente proprio a causa della confusione della ballerina ma, il timido rifiuto che la stessa ha ricevuto dal cantate del team di Arisa, ha favorito un riavvicinamento al biondo rapper.

Mercoledì 3 febbraio, però, le cose sono di nuovo cambiate: su Italia 1 è stato trasmesso il momento in cui Aka7even ha chiesto un confronto definitivo alla compagna, che negli ultimi giorni era stata sfuggente.

Quando ha visto che la danzatrice di latino-americano si rifiutava addirittura di dargli la mano, il giovane ha chiesto con tono alterato: "C'entra ancora Raffaele?"

"Non è solo questo", ha risposto Miliddi rannicchiata su un divanetto del giardino della casa dove vivono tutti e tre i protagonisti di questo Gossip.

Gossip e intrighi tra i ragazzi di Amici 20

Di fronte ad una silenziosa Martina, Aka7even si è fatto coraggio e ha detto quello che forse lei non aveva il coraggio di digli: "D'ora in poi da me avrai zero, non ci sarò più. Non ti infangherò, ma tu e lui dovete evitarmi perché non mi meritate".

"Questa è l'ultima conversazione che avrò con te. Ti auguro che ti tratti meglio di come ti ho trattata io.

Mi spiace perché eravamo una bella coppia", ha concluso il giovane prima di crollare emotivamente.

Nel daytime di Amici del 3 febbraio, è stato mostrato lo sfogo rabbioso e tra le lacrime del rapper: il ragazzo ha dato pugni contro le porte e si è disperato all'idea che la ballerina che ama non voglia più stare con lui ma con un altro talento della scuola.

Dopo aver detto addio a Martina, Aka7even ha informato anche Raffaele della sua intenzione di non avere più nessuna amicizia con lui: i due si sono stretti la mano in segno di rispetto.

La confusione di Martina al centro dei daytime di Amici

Messo un punto definitivo alla storia con Aka7even, Martina ha raggiunto Raffaele in camera da letto per capire se anche lui prova qualcosa.

Il cantante si è detto in estrema difficoltà: "Non so cosa dirti e non so come mi sento".

La ballerina del team di Lorella Cuccarini, poi, ha regalato l'ennesimo colpo di scena quando si è avvicinata all'ex fidanzato per chiedergli come stava. Il ragazzo non ha rifiutato il dialogo e i due si sono abbracciati e consolati a vicenda per la situazione intricata che stanno vivendo davanti alle telecamere.

Martina ha ribadito di essere molto confusa, di non sapere cosa prova e per chi, e che probabilmente questo suo momento durerà parecchio: l'unico desiderio che ha espresso la danzatrice, è quello che il rapper sia sereno e si goda l'esperienza nella scuola senza più drammi.

Il comportamento incerto di Miliddi, comunque, sembra fortemente condizionato dalle titubanze di Raffaele: la sensazione che hanno avuto i fan del programma è che, se il cantante avesse ammesso di provare anche lui qualcosa per la compagna di classe, quest'ultima non si sarebbe fatta problemi a vivere questo nuovo sentimento.