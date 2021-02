Maria De Filippi l'ha anticipato nel corso dello speciale del 13 febbraio: il serale di Amici inizierà tra quattro settimane circa. Stando alle indiscrezioni che riportando alcuni blog di gossip, la prima puntata dello show Mediaset dovrebbe andare in onda a metà marzo, ma la data precisa ancora non si sa. Mercoledì 10 e sabato 20 sono le serate in cui potrebbe avvenire il debutto in prima serata del format di Canale 5, che comunque non dovrebbe esordire prima della fine di C'è posta per te.

Prime indiscrezioni sul serale di Amici

Durante lo speciale trasmesso sabato scorso su Canale 5, tutti i ragazzi di Amici hanno ricevuto la maglia dorata del serale.

La novità principale della ventesima edizione, è quella che non ci sono posti limitati per la fase in prime time, ma spetterà soltanto ai professori decidere quanti e quali allievi potranno accedervi. La conduttrice del talent-show ha spiegato che mancano circa quattro settimane al debutto, quindi tra un mese dovrebbe andare in onda la prima puntata serale del format che quest'anno compie 20 anni.

I blog di gossip stanno iniziando a fare delle ipotesi sulla data in cui ci sarà l'esordio, ma per il momento le due più accreditate cozzano tra loro. Il mercoledì e il sabato, comunque, sono le serate della settimana in cui si dice possa essere collocato il serale di Amici, anche se si potrebbe rischiare una sovraesposizione di Maria De Filippi con due trasmissioni in prima serata a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.

Tutti gli allievi di Amici al serale, per ora

La prima ipotesi sulla data d'esordio del serale di Amici l'ha diffusa sul web un blog: chi scrive per questo portale d'informazione, sostiene che la prima puntata dello show Mediaset dovrebbe andare in onda sabato 20 marzo, ovvero tra cinque settimane circa. Se così fosse, la finale della ventesima edizione potrebbe avere luogo già a metà maggio dopo nove appuntamenti di sabato sera.

Un'altra fonte della rete, invece, fa sapere che il talent-show potrebbe debuttare su Canale 5 mercoledì 10 marzo, cioè tra quattro settimane come ha anticipato la De Filippi nel corso dello speciale di ieri. È ancora troppo presto per sapere se il format di Maria resterà sempre nella serata del mercoledì oppure se verrà spostato al sabato dopo la fine dell'edizione di C'è posta per te attualmente in onda (l'ultima puntata è prevista per il 20 febbraio).

Sono ancora troppo poche le indiscrezioni a disposizione per affermare con certezza quando inizierà il serale di Amici 20: l'unica certezza è quella sul mese scelto per cominciare, ovvero marzo.

Maglie d'oro da confermare per accedere al serale di Amici

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla data d'esordio del serale, i fan di Amici cominciano a fare delle ipotesi sui talenti che parteciperanno alla fase più delicata del programma. Maria De Filippi ha informato i 17 ragazzi della classe che per ora sono tutti al serale: le maglie azzurre da titolari, infatti, sono state sostituite con altre d'oro. Anche se non c'è un numero di posti prestabilito, è da escludere che tutti gli allievi otterranno il pass per la prima serata: il futuro dei cantanti e dei ballerini della scuola, infatti, è nelle mani dei professori.

Ogni settimana, dunque, i talenti dovranno confermare la maglia con delle esibizioni sempre più difficili: soltanto chi terrà stretto il banco fino a metà marzo avrà la certezza di partecipare ad almeno una delle puntate in prime time. Per quanto riguarda il cast fisso del serale, per adesso circolando soltanto gossip: si è parlato di Alessandra Amoroso, Michele Bravi e Sabrina Ferilli come possibili giudici, ma ancora non c'è alcuna certezza a riguardo.