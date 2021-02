Le anticipazioni che stanno circolando sul web, in merito alla puntata di Amici che andrà in onda sabato 6 febbraio, informano i fan degli esiti che hanno avuto le due sfide del giorno. Evandro è stato eliminato, mentre Esa è riuscito a battere un talento esterno che avrebbe voluto prendere il suo posto. Tommaso è riuscito a riprendersi la sua maglia da titolare, mentre Leonardo l'ha persa momentaneamente a causa di un'esibizione andata male.

Due sfide dagli esiti opposti nell'ultima puntata di Amici

Lo speciale di Amici che andrà in onda sabato 6 febbraio, come ogni settimana, è stato registrato il giorno prima, per questo sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio.

Evandro ha affrontato la sfida che ha proposto Arisa e purtroppo ha perso: il cantautore romano ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola a un passo dalla fase serale.

Anche Esa si è confrontato con un talento esterno ma, a differenza del compagno di classe, è riuscito a batterlo cantando soltanto il suo inedito "Dimmi".

Come accade in ogni registrazione, anche oggi gli allievi si sono esibiti davanti al professore di riferimento per provare a confermare la loro maglia da titolare: quasi tutti i cantanti e i ballerini della ventesima edizione sono riusciti in questo intento, tutti tranne uno molto amato dal pubblico.

Tommaso torna titolare di Amici 20 dopo una settimana

Le anticipazioni fanno sapere che Alessandra Celentano ha restituito a Tommaso, unico allievo del suo team, la maglia da titolare che gli aveva tolto temporaneamente una settimana fa.

La maestra di danza classica aveva punito il ragazzo per il comportamento poco rispettoso che lui e gli altri ballerini avevano avuto con il suo assistente, ma l'esibizione che ha fatto oggi gli ha permesso di riprendersi il suo posto nella classe.

Il talento che non è stato confermato dal suo professore di riferimento, invece, è Leonardo: il cantautore ha interpretato sia un suo inedito, che la cover de "L'estate addosso", ma non è piaciuto e quindi la sua maglia è stata sospesa almeno fino alla prossima puntata.

Tra gli allievi che hanno ricevuto i voti più alti per le performance c'è Enula, che ha conquistato tutti con la sua versione di brano al quale Zerbi ha dato un bel 10.

Arisa e Rudy si scontrano ancora ad Amici per Raffaele

Anche nella registrazione di Amici 20 del 5 febbraio, non sono mancate le discussioni tra i professori: Rudy e Arisa hanno battibeccato dopo l'esibizione di Raffaele.

La tutor del ragazzo l'ha trovato giusto e perfettamente a suo agio nel brano che ha proposto, mentre Zerbi l'avrebbe criticato per l'ennesima volta sia per come canta che per il look che propone in studio.

Rosa non si è potuta esibire a causa di un problema al ginocchio: la ballerina, quindi, non ha potuto soddisfare la richiesta della maestra Celentano di vedere in scena il passo a due che ha creato per lei e per Alessandro molte settimane fa.

Deddy, Aka7even, Sangiovanni, Ibla per il canto, Martina, Giulia, Alessandro e Samuele per il ballo, sono riusciti a riprendersi la loro maglia da titolari, anche se qualcuno è stato criticato da un membro della commissione.

Alessandra, ad esempio, ha contestato l'interpretazione troppo scolastica di Martina ed ha etichettato come un po' noioso Samuele: Lorella Cuccarini e Veronica Peparini (tutor dei due talenti in questione) hanno espresso pareri opposti, riconfermando i banchi a entrambi i danzatori della ventesima edizione del talent show di Canale 5.