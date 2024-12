Sezai scoprirà che Davut, l'uomo che ha aiutato Tim, è un trafficante e penserà di ricattarlo per liberare Oylum nella quinta puntata di Tradimento, in onda domenica 29 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Sezai proporrà a Guzide di minacciare Davut per costringerlo a dire la verità durante il processo, e la giudice chiederà l'aiuto di Oltan per intimorire il testimone. Nel frattempo, Tarik interromperà la relazione con Yesim dopo aver scoperto che lo ha ingannato, inventando l'aggressione da parte di Guzide.

Sezai alla difesa di Oylum, la scoperta su Davut

Il caso di Oylum arriverà a una svolta importante con l'arrivo di Sezai, che prenderà le difese della ragazza. Dopo aver rifiutato suo padre Tarik come avvocato, Oylum sceglierà affidarsi all'amico storico di Guzide per affrontare il processo. Sezai si metterà subito al lavoro e troverà un modo per far scagionare Oylum. L'uomo spiegherà a Guzide che, dopo l'incidente con la moto, Tim si è fatto aiutare da Davut Tekel per scappare via. Sezai sarà deciso a far testimoniare Davut a favore di Oylum, ma per farlo bisognerà ricattarlo pesantemente. Guzide verrà a sapere dal suo amico che Davut, capo della sicurezza all'ambasciata, nasconde droga all'insaputa del suo superiore.

Sezai penserà di usare questa preziosa informazione per ricattare Davut e costringerlo a dire la verità, ma chiederà a Guzide di cercare un uomo in grado di minacciarlo. La giudice esiterà un po', ma poi capirà che l'unico che può aiutarla è Oltan e andrà da lui a chiedergli questo grande favore.

Le bugie di Yesim e la decisione di Tarik

Le anticipazioni della quinta puntata di Tradimento raccontano che Oltan accetterà subito la richiesta di Guzide. "Oylum è come una figlia per me", dirà e le assicurerà che non dirà nulla a Tarik di tutta questa storia. Nel frattempo, i protagonisti dovranno affrontare anche le loro complicate situazioni sentimentali.

Yesim andrà da Guzide in tribunale per chiederle di divorziare da suo marito e lasciarlo in pace. La giudice manterrà la calma, ma Yesim inizierà a insultarla e arriverà anche a metterle le mani addosso. Dopo il duro scontro, Yesim chiamerà Tarik e gli spiegherà che Guzide l'ha convocata per poi aggredirla. L'uomo crederà alla sua compagna e farà una brutta scenata a sua moglie, ma presto la verità verrà a galla. Il video dello scontro tra le due donne inizierà a circolare in rete e arriverà anche a Tarik, che sarà furioso quando capirà di essere stato ingannato. Tarik lascerà Yesim per avergli mentito e per avergli fatto fare una figuraccia con la sua famiglia. La donna sarà disperata e continuerà a telefonargli, ma lui non risponderà.

Guzide ha scelto di non vendicarsi di Tarik

Nelle puntate precedenti, Tarik ha iniziato una convivenza con Yesim, certo che Guzide non lo avrebbe accusato di adulterio. Nazan e Umit hanno spronato la giudice a essere più severa con suo marito e a dargli una lezione togliendogli la metà dei beni. Nazan è andata sotto casa di Yesim e ha fotografato Tarik con la nuova famiglia. La giudice si è lasciata convincere e con la polizia è andata a casa di Yesim per denunciare suo marito, ma poi ha cambiato idea. Quando si trovava davanti alla porta della sua rivale, Guzide ha preferito andare via e ritirare le sue accuse. La donna ha spiegato ai suoi fratelli che Tarik aveva acquistato la sua casa con tanti sacrifici e non le sembrava giusto togliergli la metà del patrimonio.