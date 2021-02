Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip e le anticipazioni di questa nuova puntata serale in onda l'8 febbraio su Canale 5 potrebbe essere a dir poco ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati sulla coppia composta da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i quali in queste ultime ore sono rimasti profondamente delusi dal comportamento degli autori del reality show Mediaset che hanno messo in piedi uno scherzo ai danni dei due amici. La reazione, però, non è stata delle migliori al punto che Zorzi e Orlando hanno ammesso di voler andare via nel corso della puntata in onda in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 8 febbraio: Stefania e Tommaso delusi

Nel dettaglio, Stefania e Tommaso non avendo gradito il fatto che gli autori del GF Vip fossero complici degli altri concorrenti nella preparazione dello scherzo, quando hanno avuto modo di scoprire tutta la verità non l'hanno affatto presa bene.

Tommaso, infatti, ha trovato un bigliettino d'amore scritto da Zenga per Rosalinda e credeva di essere in possesso dello "scoop" della serata, senza sapere che in realtà si trattava solo di una "burla".

Così, appresa l'amara verità i due, infatti, sono corsi in camera da letto per preparare le valigie perché intenzionati a lasciare il programma durante la puntata di lunedì 8 febbraio.

Stefania ha ribadito che non ci sta ad essere "presa in giro" in questo modo dallo stesso GF mentre Tommaso ha ammesso che bisognava dare un "segnale forte" per esprimere il loro disappunto.

La coppia Stefania-Tommaso vuole andare via dal GF Vip

Ecco allora che i due amici hanno ammesso che lunedì 8 febbraio, durante la diretta in onda su Canale 5, vogliono dare l'annuncio del loro ritiro ad Alfonso Signorini, mettendo così al corrente della situazione.

E, nel caso in cui Tommaso e Stefania dovessero per davvero lasciare il programma, si tratterebbe di una grave perdita per il reality a poche settimane dalla messa in onda della finalissima in onda l'1 marzo 2021.

Cosa succederà a questo punto? I due Vipponi cambieranno idea oppure andranno avanti dritti per la loro strada? Lo scopriremo nel corso della puntata.

E poi ancora nel corso della nuova puntata serale del GF Vip di lunedì 8 febbraio ci sarà spazio per la vicenda Alda D'Eusanio, dopo che è stata squalificata definitivamente dalla trasmissione di Canale 5.

Il televoto settimanale, infatti, vedeva a rischio sia D'Eusanio che Samantha De Grenet.

Televoto annullato dopo la squalifica di Alda D'Eusanio dal GF Vip

Tuttavia, dopo l'espulsione immediata della conduttrice per volere di Mediaset e della produzione del reality show, il televoto di questa settimana è stato annullato e quindi non ci sarà nessun'altra eliminazione dal programma di Canale 5.

Come da tradizione, invece, ci sarà spazio per le nuove nomination di questa settimana che decreteranno i nomi dei concorrenti a rischio eliminazione in vista del prossimo appuntamento serale del GF Vip in programma venerdì 12 febbraio in prime time a partire dalle 21:30 circa.