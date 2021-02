Lunedì 8 febbraio si rinnova l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Grande Fratello Vip e le anticipazioni di questa nuova puntata rivelano che ci sarà spazio per nuove sorprese e colpi di scena per i concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura. Tra i temi in programma ci sarà quello della squalifica di Alda D'Eusanio dal programma ma dovrebbe esserci anche una sorpresa per Dayane Mello, che in questi giorni ha dovuto fare i conti con la terribile notizia della morte di suo fratello Lucas, scomparso a soli 27 anni.

Lunedì 8 febbraio la nuova puntata del Grande Fratello Vip: ecco le anticipazioni della serata

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata del GF Vip di lunedì 8 febbraio 2021 rivelano che per Dayane Mello potrebbe arrivare il momento di rivedere suo fratello Juliano, che non vede da svariati mesi.

Si tratterebbe di un modo per far stare in contatto la modella brasiliana con la sua famiglia, dopo il drammatico lutto che scosso Dayane ma anche l'armonia del gruppo di concorrenti di questa edizione.

Tutti, infatti, sono rimasti profondamente scossi e addolorati dalla notizia della morte di Lucas, venuto a mancare in seguito a un terribile incidente stradale che gli è stato fatale.

Un incontro che sicuramente farà molto bene a Dayane Mello e che le darà la forza e lo sprint giusto per poter andare avanti e portare a compimento questa sua avventura all'interno della casa del GF Vip, dato che è tra le prime finaliste ufficiali del reality show assieme a Pierpaolo Pretelli.

La squalifica di Alda D'Eusanio dal GF Vip

Le anticipazioni di questa nuova puntata in onda lunedì 8 febbraio rivelano che si parlerà anche del caso Alda D'Eusanio.

La giornalista è stata squalificata per "direttissima" dal programma. Mediaset, infatti, ha chiesto di far espellere subito la D'Eusanio dopo che aveva pronunciato delle frasi gravissime nei confronti della cantante Laura Pausini.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip rivelano che il conduttore Alfonso Signorini farà chiarezza su quanto è accaduto.

Fonti vicine all'ambiente del reality show, ci informano che al momento non è prevista in studio la presenza di Alda D'Eusanio.

Televoto annullato e nessun nuovo eliminato: anticipazioni GF Vip 8 febbraio

In seguito alla squalifica immediata di Alda dalla casa del GF Vip, è stato annullato anche il televoto di questa settimana che vedeva a rischio eliminazione proprio D'Eusanio e Samantha De Grenet.

Lunedì 8 febbraio, quindi, non ci sarà nessun nuovo eliminato dalla trasmissione di Canale 5 ma ci sarà spazio per le nuove nomination che decreteranno i nomi dei concorrenti a rischio per la prossima puntata in programma venerdì 12 febbraio 2021 in prima serata.