La relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese prosegue a gonfie vele. Sebbene la coppia sia impegnata solamente da otto mesi, tra quattro mesi avranno il loro primo bambino insieme. In una recente intervista, l'ex parrucchiere ha spiegato il grande sentimento che prova nei confronti della sua compagna e cosa pensa della notorietà arrivata all'improvviso.

L'amore per Belen

In occasione della sua prima intervista al settimanale Chi, Antonino Spinalbese ha speso delle parole d'amore per la compagna Belen Rodriguez. Il 26enne ha spiegato che la showgirl argentina è la persona più sincera che abbia mai conosciuto.

La cosa che lo ha colpito di più di Belen, è il fatto che riesca sempre a trovare il lato positivo nelle cose. Antonino ha affermato: "Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo".

Spinalbese ha confidato di arrivare da una famiglia in cui i tradimenti erano vissuti con normalità. Per questo motivo il diretto interessato si è sempre detto convinto di essere come suo padre: "Non volevo sposarmi e non volevo figli". L'incontro con la più grande di casa Rodriguez ha stravolto la sua vita: "Belen mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia".

All'inizio la sorella non credeva al suo amore

Durante l'intervista Antonino Spinalbese ha spiegato di non avere mai perso la testa per una donna. Come si sarebbe accorto di essere innamorato della Rodriguez allora?

Il diretto interessato ha confidato di avere compreso il forte sentimento nei confronti di Belen quando una sera per errore ha lasciato l'automobile aperta e i fari accesi. Durante una telefonata con la sorella, Antonino ha confessato i suoi sentimenti per la showgirl sudamericana. La sorella, però, non gli avrebbe creduto, tanto da ironizzare sulla sua confessione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il 26enne si è detto convinto che non c'è bisogno di un documento per dichiararsi sposati: "Chiedo a Belen tutti i i giorni di sposarmi".

La notorietà improvvisa

Antonino Spinalbese da un giorno all'altro si è ritrovato seguito dai paparazzi stando al fianco di una donna famosa come Belen Rodriguez. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, il diretto interessato ha spiegato di avere quasi rinchiuso dentro casa la mamma e la sorella.

La paura di Antonino è che le sue persone più care possano essere oggetto di attacchi mediatici gratuiti.

Il giovane ha toccato anche un capitolo molto spinoso: la prematura scomparsa del padre. Spinalbese ha ammesso di essere maturato dopo la morte del papà: "Ho preso il buono di una cosa brutta". Il 26enne ha confidato di sembrare triste nei momenti felici e felice in quelli più brutti, ma non sarebbe affatto così. Infine, Antonino Spinalbese ha chiuso l'intervista con delle parole al miele per Rodriguez: "Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio".